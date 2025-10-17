Gerson Claro entra em campo com Falcão no Futebol Solidário

Gols pela solidariedade marcam noite histórica em Miranda



Miranda viveu uma noite memorável com a realização do Futebol Solidário no Ginásio Poliesportivo da cidade, reunindo esporte e solidariedade em um só evento. A presença do craque Falcão, bicampeão mundial de futsal, trouxe brilho e emoção à partida beneficente.

A iniciativa partiu do vereador Silvio Pitu, que contou com o apoio de amigos, parlamentares e voluntários. O objetivo era claro: arrecadar alimentos e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre os participantes, destacou-se o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, que celebrou a força do esporte como ferramenta de união social.

Durante o evento, Gerson Claro parabenizou a organização e ressaltou o papel do poder público em ações solidárias. Para ele, eventos como esse são fundamentais para aproximar autoridades da população.

“É isso que precisamos: juventude, esporte e solidariedade caminhando juntos. Viva Miranda!”, declarou o deputado.

A partida foi simbólica, com gols, aplausos e muita emoção. Mas o verdadeiro placar positivo ficou na arrecadação de mantimentos e no fortalecimento do espírito comunitário entre os presentes.