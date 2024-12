Funsat oferece 2.168 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 216 profissões em recrutamento ativo nesta sexta-feira (6), oferecendo um total de 2.168 vagas de emprego. Do total, 1.250 vagas não exigem experiência prévia, mas é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no órgão para participar da seleção.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se: ajudante de estruturas metálicas (2 vagas), analista de logística (1 vaga), auxiliar administrativo (15 vagas), auxiliar de limpeza (124 vagas), auxiliar de linha de produção (200 vagas), biomédico (1 vaga), comprador (1 vaga), eletricista (4 vagas), fiscal de loja (10 vagas), gerente comercial (1 vaga), jardineiro (7 vagas), magarefe (100 vagas), operador de caixa (119 vagas), entre outras.

Dentro das 99 atividades de perfil aberto, que não exigem experiência, os destaques incluem: assistente administrativo (2 vagas), atendente de lanchonete (4 vagas), barbeiro (6 vagas), fiel de depósito (5 vagas), gerente de produção e operações (1 vaga), padeiro (3 vagas), repositor em supermercados (124 vagas) e vendedor interno (8 vagas).

A Funsat, reconhecida por seus encaminhamentos inclusivos, destaca 29 oportunidades voltadas para profissionais com deficiência (PCDs). Entre as opções, estão: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), auxiliar administrativo (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga), auxiliar de linha de produção (10 vagas), escriturário (1 vaga), recepcionista (3 vagas), técnico em segurança do trabalho (1 vaga) e vigilante (6 vagas).

Os interessados devem buscar a Funsat com o cadastro atualizado e verificar os requisitos específicos de cada vaga.

Venha até a Agência!

Confira mais sobre chances no Mercado de Trabalho, em visita à Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou pelo telefone (67) 4042-0585. No portal institucional da Prefeitura de Campo Grande também é possível obter informações do mural de oportunidades intermediadas no órgão.