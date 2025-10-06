Funsat celebra 50 anos do Sine com mutirão de vagas

A segunda-feira (6) foi de comemoração e oportunidade na Funsat (Fundação Social do Trabalho). Em homenagem aos 50 anos do Sine (Sistema Nacional do Emprego), a agência promoveu um grande mutirão que reuniu trabalhadores e empresas, transformando o aniversário em uma ação prática de empregabilidade.

O evento disponibilizou 500 vagas imediatas com recrutadores de 18 empresas presentes no local, além de consultas abertas a outros 922 anúncios no painel geral. Tudo dentro do Emprega CG n°63 de 2025, que incluiu até um café da manhã para o público e a ousada meta de aprovar um candidato a cada três minutos, a partir das avaliações das equipes de RH parceiras.

De acordo com estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego, de janeiro até a primeira semana de outubro, 1,5 milhão de trabalhadores em todo o Brasil conquistaram colocações no mercado formal por meio das cartas de encaminhamento emitidas pelo Sine. Só em Campo Grande, via Funsat, oito mil pessoas foram contratadas no período.

Criado em 1975, a partir da Convenção n°88 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), em acordo com o Governo do Brasil, o Sine expandiu suas fronteiras e hoje conta com 1.500 unidades espalhadas pelo país, sendo 80 delas em Mato Grosso do Sul.

Na Funsat, os trabalhadores encontram serviços de intermediação de vagas, orientações sobre CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), Seguro-Desemprego e atualização de cadastros, requisito essencial para participar dos mutirões regulares realizados pela fundação, tanto em bairros quanto na sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

A confiança em conseguir um encaminhamento foi o que levou Ingrid Soares de Brito, 31 anos, moradora do Taveirópolis, a participar da ação. “Vim pela organização, atendimento que transforma essa aproximação da gente com as empresas. Com a Funsat é mais fácil e mais seguro ser encaminhado, por isso vale a pena comparecer quando tem”, relatou.

A experiência também trouxe esperança para Dayane Cristina Rodrigues Tavares, 31 anos, que veio do Jardim Noroeste acompanhada do marido, Diego Ilário Gomes, 32 anos. “Ótima recepção, atenção na organização do cadastro e uma ajuda excelente na abordagem inicial dos atendentes. Não me interessei nas vagas catálogo de seleção das empresas, mas consegui a carta em outras opções do quadro geral. Esse suporte será decisivo até para uma boa entrevista, pois a vinda aqui me deixou tranquila e confiante”, afirmou.

“Aconteceu tudo rápido, todavia nos deram um ótimo acolhimento, bem explicativo e pronto para fazer dar certo. O Poder Público Municipal está de parabéns por ser tão criativo nesse incentivo ao emprego, além de conscientizar as empresas a serem parte de projetos assim.”

Entre os mais jovens, Luis Felipe Rodrigues da Costa, 18 anos, comemorou estar mais perto de realizar o sonho da carteira assinada. “Começo não é fácil, estou há dez meses tentando a contratação, entretanto, percebi que sozinho teria menos chances de ser chamado. Então, olhar as ações da Funsat com as empresas passa a ser uma ótima opção. Pois hoje fiz entrevistas e também saí com uma carta de encaminhamento”, disse o morador do Jardim Campo Belo.

Além dos trabalhadores, as empresas também reconheceram a importância da iniciativa. Para Maria Vitória Oliveira, assistente de Gente e Gestão do Grupo Pereira, o Emprega CG cria um ambiente favorável para um processo seletivo mais humano.

“O Emprega CG, em seleções dessa maneira, dá aos avaliadores um ambiente de captação e, sobretudo, um bom espaço para a conversa ideal que ajude a vaga ser preenchida. Vejo que, não apenas a nossa empresa, mas muitas outras, têm se atentado a entender melhor esse colaborador potencial. Não basta só pensar em trazer, queremos reter a mão de obra, algo que depende de disponibilizar também uma boa experiência a eles. ”

Serviço

Próxima edição do Emprega CG

Nome: Super Quarta – Emprega CG n°64

Data: quarta-feira, 8 de outubro

Horário: 13h às 16h

Local: Agência de Empregos da Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (Piso Térreo)

Empresas participantes: Brilhar, Atacadão e Grupo Mais Farmácias

Vagas: 200 oportunidades com recrutamento no local

Mais informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5841 | 2º andar da Funsat.