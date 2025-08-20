Funsat anuncia 1.885 vagas de emprego e retoma super quarta do emprega CG

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia nesta quarta-feira (20) um total de 1.885 vagas de emprego, distribuídas em 148 profissões e ofertadas por 201 empresas de Campo Grande. A data marca também a volta do evento “Super Quarta” do Emprega CG, que chega à sua 46ª edição em 2025.

Entre os destaques do painel de vagas estão oportunidades para operador de caixa (200 postos), operador financeiro (40), auxiliar de logística (95), desossador (100), magarefe (100), além de funções como atendente de clínica médica, auxiliar administrativo, pedreiro, carpinteiro e consultor de vendas.

Do total, 1.189 vagas não exigem experiência, ampliando as chances de inserção para trabalhadores em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado. Entre elas estão funções de ajudante de eletricista, auxiliar de armazenamento, auxiliar nos serviços de alimentação, peixeiro, montador de estruturas metálicas e repositor de mercadorias.

No atendimento exclusivo ao público PCD, realizado no Guichê 1 da Funsat, estão disponíveis 14 vagas, entre elas para auxiliar de produção, porteiro, empacotador à mão, auxiliar de escritório e agente de saneamento.

Super Quarta – edição 46/2025

Das 13h às 16h, a Funsat promove a 46ª edição do Emprega CG – Super Quarta, que nesta semana contará com a participação do Assaí Atacadista, Grupo Mais e Brilhar Prestadora de Serviços. Durante a ação, analistas de Recursos Humanos das empresas estarão na agência para realizar triagens de currículos e entrevistas imediatas, com a meta de acelerar contratações.

O projeto retorna após duas semanas e segue consolidado como uma das principais iniciativas da Prefeitura de Campo Grande para aproximar empresas e trabalhadores, oferecendo agilidade no processo seletivo e ampliando as oportunidades de emprego na Capital.

Serviço

Emprega CG – Super Quarta

Data: quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Horário: 13h às 16h

Local: Agência de Empregos da Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Empresas participantes: Assaí Atacadista, Grupo Mais e Brilhar Prestadora de Serviços

Vagas ofertadas: mais de 150 em seleção imediata

Painel completo de vagas: www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas

Informações: (67) 4042-0585 / Ramal 5800

Horário de funcionamento da Funsat: 7h às 17h