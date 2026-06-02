A Esfiha Mais Famosa de Campo Grande: Zezo Revela a História e os Segredos do Thomaz Lanches

José Thomaz Filho, o Zezo, relembra a trajetória da tradicional família libanesa que transformou a esfiha em símbolo de Campo Grande



O empresário José Thomaz Filho, conhecido carinhosamente como Zezo, foi o entrevistado especial desta semana no programa Boca do Povo, comandado pelo jornalista B. de Paula Filho. Em uma conversa marcada por emoção, memórias e histórias de superação, Zezo relembrou a trajetória da família Thomaz, responsável por fundar um dos estabelecimentos mais tradicionais de Campo Grande: o Thomaz Lanches, que completa 48 anos de história.

Descendente de libaneses, Zezo contou detalhes da chegada da família ao Brasil, as dificuldades enfrentadas no início da vida em Mato Grosso do Sul e a construção de um legado baseado no trabalho, simplicidade e confiança.

“Meu avô veio do Líbano em meio à guerra e às dificuldades da época. Chegou ao Brasil sem falar português, mas nunca desistiu de trabalhar e construir uma vida melhor para a família”, relembrou.

A família acabou se estabelecendo em Campo Grande durante a expansão ferroviária, período em que muitos imigrantes libaneses encontraram oportunidades comerciais na cidade.

A esfiha que virou tradição

Segundo Zezo, o Thomaz Lanches nasceu de forma simples, inicialmente com pequenos comércios familiares, até chegar à inauguração da tradicional lanchonete na Rua Sete de Setembro, em 1978.

O grande diferencial sempre foi a esfiha, receita familiar que atravessou gerações e se transformou em referência na Capital.

“Não é só a receita. Existe carinho, dedicação e amor pelo que fazemos. Isso faz toda diferença”, afirmou.

Outro detalhe que chamou atenção ao longo dos anos foi o modelo de confiança adotado pela família. Sem comandas, os próprios clientes informavam o que haviam consumido no balcão.

“Meu pai acreditava muito na honestidade das pessoas. Isso criou uma relação muito forte com os clientes”, destacou.

Legado de trabalho e simplicidade

Hoje, o Thomaz Lanches recebe cerca de duas mil pessoas por dia e conta com aproximadamente 80 funcionários, muitos considerados parte da própria família.

Zezo também relembrou as dificuldades enfrentadas no início da trajetória empresarial, quando o pai carregava pessoalmente mantimentos e ingredientes para manter o negócio funcionando.

“Ele nunca tratava aquilo como sofrimento. Era simplesmente o trabalho que precisava ser feito”, contou.

Ao final da entrevista, Zezo definiu qual considera ser o maior legado deixado por José Thomaz.

“O maior ensinamento foi a honestidade, o respeito e o amor pelo cliente. Meu pai dizia que cliente não era apenas cliente, era alguém que confiava em você. Isso continua sendo a base de tudo até hoje”, concluiu.