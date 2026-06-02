Beto Pereira investe R$ 1 milhão na UFMS de Paranaíba

Deputado anuncia conclusão de obras no campus ainda em 2026

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Campus da UFMS recebe reforço em infraestrutura e equipamentos

O deputado federal Beto Pereira destinou R$ 1 milhão em emendas parlamentares ao campus da UFMS em Paranaíba, voltados à melhoria da infraestrutura e aquisição de equipamentos. Os investimentos incluem mobiliário para o restaurante universitário e para o edifício Multiuso, que está em fase final de obras. A ação também marcou a inauguração da Sala Verde, com presença de autoridades locais e representantes do legislativo municipal. O parlamentar já havia destinado recursos adicionais para cursos como Jornalismo e Audiovisual, além de apoio ao esporte universitário.

A reitora da UFMS, Camila Ítalo, destacou o avanço das obras e classificou o momento como a realização de um sonho coletivo da comunidade acadêmica. Ela também apontou a necessidade de novas quadras esportivas e ampliação de estruturas, com expectativa de apoio via PAC. Beto Pereira afirmou que todas as obras previstas, incluindo restaurante universitário, Multiuso e área da Veterinária, serão concluídas até o final de 2026.

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