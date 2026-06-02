VÍDEO: Influencer afirma ter avistado OVNI no Paraná

Novas gravações reforçam relatos em diferentes pontos do estado

Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, moradores registraram um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI) que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais após ser divulgado pelo influenciador Mayk Leão. O vídeo mostra um objeto estacionado sobre uma área de mata, emitindo luzes coloridas em meio à escuridão da serra onde o influenciador reside.

A região, marcada por poucas residências e acesso limitado, aumentou ainda mais o mistério em torno das imagens divulgadas. Após a viralização, o influenciador retornou ao local e gravou novas cenas que indicariam ausência de estradas ou construções próximas ao ponto do suposto avistamento. Outra gravação feita por uma influenciadora também relatou a presença de um objeto semelhante enquanto ela viajava em direção a Ourinhos, no interior de São Paulo. As imagens mostram luzes coloridas no céu, reforçando a multiplicação de relatos em diferentes locais. O caso reacende debates sobre fenômenos aéreos não identificados e divide opiniões nas redes sociais.