VÍDEO: Influencer afirma ter avistado OVNI no Paraná

Vídeos de suposto OVNI no Paraná viralizam nas redes sociais

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Novas gravações reforçam relatos em diferentes pontos do estado

Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, moradores registraram um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI) que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais após ser divulgado pelo influenciador Mayk Leão. O vídeo mostra um objeto estacionado sobre uma área de mata, emitindo luzes coloridas em meio à escuridão da serra onde o influenciador reside.

    A região, marcada por poucas residências e acesso limitado, aumentou ainda mais o mistério em torno das imagens divulgadas. Após a viralização, o influenciador retornou ao local e gravou novas cenas que indicariam ausência de estradas ou construções próximas ao ponto do suposto avistamento. Outra gravação feita por uma influenciadora também relatou a presença de um objeto semelhante enquanto ela viajava em direção a Ourinhos, no interior de São Paulo. As imagens mostram luzes coloridas no céu, reforçando a multiplicação de relatos em diferentes locais. O caso reacende debates sobre fenômenos aéreos não identificados e divide opiniões nas redes sociais.

    CATEGORIAS:
    DESTAQUE

    Últimas Notícias

    Mais notícias

    Funsat oferece 1.444 vagas nesta terça-feira

    ANELISE PEREIRA - 0
    A terça-feira (2) começa com 1.444 vagas de emprego intermediadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). As oportunidades são oferecidas por 155 empresas de...
    Leia mais

    Troca de figurinhas da Copa 2026 movimenta Campo Grande

    Milton - 0
    Capital tem vários pontos de encontro para colecionadores trocarem cromos O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 já virou febre entre colecionadores em...
    Leia mais

    PIB brasileiro cresce 1,1% no primeiro trimestre de 2026

    Milton - 0
    IBGE aponta expansão de 2% no acumulado de 12 meses A economia brasileira cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com os últimos...
    Leia mais

    Governo amplia oferta de vacinas para rebanhos

    Milton - 0
    Produção e importação reforçam abastecimento do setor pecuário O Ministério da Agricultura e Pecuária liberou mais 2,47 milhões de doses de vacinas contra clostridioses entre...
    Leia mais