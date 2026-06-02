Coronel David reforça ações no combate ao feminicídio em MS

Medidas ampliam responsabilização de agressores em Mato Grosso do Sul

No Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, o deputado estadual Coronel David destaca sua atuação na criação de leis e medidas voltadas à proteção das mulheres em MS, defendendo que o enfrentamento à violência doméstica deve ser prioridade permanente do Estado e da sociedade. Entre as iniciativas de sua autoria está a Emenda Constitucional nº 87, que proíbe a nomeação de condenados por violência doméstica para cargos públicos, além da criação do Cadastro Estadual de Criminosos Sexuais, que amplia o acesso à informação e reforça a prevenção.

Na área da segurança pública, o parlamentar também estruturou protocolos de atendimento humanizado às vítimas, que se tornaram referência e foram incorporados por diferentes instituições do Estado. As ações envolvem integração entre forças policiais e órgãos de justiça, buscando mais eficiência na proteção das mulheres.

Coronel David defende que o combate ao feminicídio exige união entre poder público e sociedade, com incentivo às denúncias e fortalecimento da rede de apoio. Para ele, a violência precisa ser combatida desde a origem, com punição rigorosa e prevenção contínua.



