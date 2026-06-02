Dourados: Ações na Assembleia garantem patrimônio cultural e avanço na infraestrutura

Milton
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A atuação do deputado estadual Zé Teixeira (PL) garante resultados diretos na melhoria da qualidade de vida e na valorização cultural de Dourados. Em um pacote de medidas voltadas à maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, o parlamentar assegurou o reconhecimento da Romaria Diocesana como Patrimônio Imaterial, ao mesmo tempo em que articula recursos para a construção de uma nova unidade de saúde, além de obras essenciais de saneamento e asfalto.

Aprovado em votação única, o Projeto de Decreto Legislativo de autoria do parlamentar declara a Romaria Diocesana em honra à Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Vila São Pedro, como Patrimônio Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul. A iniciativa formaliza a relevância do evento, que reúne milhares de fiéis na BR-163, e assegura a preservação dessa tradição. Com a promulgação do texto, a Fundação de Cultura fica autorizada a registrar a celebração, fortalecendo a memória regional para as futuras gerações.

Na área da saúde, a prioridade é descentralizar o atendimento. Atendendo a demanda do vereador Pedro Pepa, foi encaminhada solicitação ao Governo do Estado, à Prefeitura e à bancada federal em Brasília para a construção de uma unidade de saúde na região do bairro Campina Verde. A estrutura beneficiará também o Residencial Bonanza, Antônio Guilherme, Cidadania I e II, Dourados I e Parizotto.

Para a Chácara Califórnia, o deputado cobra a pavimentação asfáltica e a drenagem da Rua Hilda da Silva Alves. A intervenção eliminará o acúmulo de lama e a poeira, promovendo segurança no tráfego e saúde para os moradores, conforme solicitação do vereador Dill do Povo. Já para a Vila Erondina II, o pedido direcionado ao Governo de Mato Grosso do Sul e à Sanesul visa a expansão da rede de esgoto, especialmente na Rua Audelino Garcia Camargo.

A logística e o escoamento da produção ganham reforço com a elaboração dos projetos básico e executivo para a implantação e pavimentação da MS-156. O extrato de contrato assinado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) prevê estudos para um trecho de 21 quilômetros entre a BR-163 e a MS-278, no acesso ao Núcleo Industrial de Dourados. O investimento em infraestrutura rodoviária fortalece o agronegócio e impulsiona o desenvolvimento econômico de toda a região.

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