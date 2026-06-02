Spielberg resgata caso do ET de Varginha e reacende polêmica sobre OVNIs

Diretor de Hollywood cita suposta ação dos EUA em caso brasileiro de 1996

Milton
Publicado por Milton
Imagem IA/Steven Spielberg e o ET de Varginha

Diretor afirma que há “muitas histórias como essa” envolvendo contatos alienígenas

    O cineasta Steven Spielberg comentou o caso conhecido como ET de Varginha durante entrevista ao programa Fantástico, relembrando o episódio ocorrido em Minas Gerais em 1996 e afirmando que há diversas histórias semelhantes envolvendo supostos contatos extraterrestres. Ele disse conhecer o caso e afirmou que teria assistido a um documentário sobre o tema, citando versões que apontam possível intervenção de autoridades dos Estados Unidos no episódio.

    Segundo o diretor, haveria relatos de que duas criaturas teriam sido retiradas sob atuação de militares, sendo uma delas encontrada sem vida. A declaração foi feita durante a divulgação de seu novo filme, Dia D, que estreia nos cinemas brasileiros em junho. Spielberg relacionou o interesse pelo tema a obras anteriores como E.T. e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, reforçando sua trajetória com narrativas sobre vida extraterrestre.

    Ele também mencionou imagens divulgadas pelo New York Times com registros infravermelhos de objetos não identificados em operações militares dos EUA. Para o cineasta, tais evidências reacendem discussões sobre fenômenos aéreos não explicados e possíveis formas de vida fora da Terra.

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