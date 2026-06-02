Lula chama Flávio Bolsonaro de “imbecil” em crítica sobre tarifa dos EUA

Declarações de Lula ocorreram durante evento do Novo PAC em Goiás

O presidente Lula chamou o senador Flávio Bolsonaro de “imbecil” ao comentar a proposta dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A declaração foi feita durante discurso em Goiás, no qual Lula responsabilizou a família Bolsonaro por influências que, segundo ele, teriam contribuído para a medida americana. O presidente também afirmou que o senador agiu contra os interesses do Brasil ao buscar apoio junto ao governo de Donald Trump.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, disse que pediu às autoridades dos EUA para não taxarem as exportações brasileiras. A proposta de tarifa está sob investigação do USTR e inclui temas como comércio, etanol e desmatamento. Lula afirmou que o governo brasileiro vai contestar a decisão e defender a relação comercial entre os países.



