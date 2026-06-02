Brasil participa de desenvolvimento de novo caça supersônico Gripen F

Parceria com Embraer reforça transferência de tecnologia em defesa

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Saab

Novo modelo promete avançar no treinamento e capacidade operacional

A Saab apresentou em Linköping, na Suécia, o Gripen F, primeiro caça supersônico de dois pilotos desenvolvido com participação brasileira em parceria com a Embraer e a Força Aérea Brasileira (FAB). O modelo integra o contrato firmado em 2014 para aquisição de 36 aeronaves, com transferência de tecnologia e parte da produção realizada no Brasil.

A aeronave foi criada para treinamento de tripulantes e também para missões de combate, com participação de empresas como Embraer, Akaer e AEL Sistemas. Autoridades destacam que o projeto pode impulsionar a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em São José dos Campos (SP), ampliando a cooperação tecnológica entre Brasil e Suécia. O Gripen F é 66 centímetros maior que o modelo de um piloto, alcança até 2.470 km/h e exigiu ampla reengenharia estrutural.

Segundo a Saab, cerca de 50% do desenvolvimento foi realizado por engenheiros brasileiros ao longo de aproximadamente três anos. O novo caça deve otimizar o treinamento militar ao permitir atuação simultânea de dois tripulantes em ambiente de combate.

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