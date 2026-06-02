Com histórias de superação e cuidado, HR de Três Lagoas fica entre os 10 melhores hospitais públicos do Brasil

Eleito pelos usuários do SUS, Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé é o único representante de Mato Grosso do Sul e da região Centro-Oeste entre os premiados

Por trás de cada indicador, certificação ou premiação na área da saúde existem histórias reais. Histórias de pessoas que chegaram ao hospital em busca de ajuda, enfrentaram momentos difíceis e encontraram acolhimento, cuidado e esperança. Foi justamente a avaliação desses usuários que colocou o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, entre os 10 melhores hospitais públicos do Brasil na premiação “Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026”, categoria Avaliação dos Usuários, na décima posição.

Administrada pelo Instituto Acqua, em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a unidade foi a única representante de Mato Grosso do Sul e de toda a região Centro-Oeste a conquistar espaço entre os hospitais mais bem avaliados pelos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Mais do que um reconhecimento institucional, a premiação reflete a percepção de quem vivenciou de perto o atendimento prestado pela unidade. É o caso do caminhoneiro Jerônimo Ravagnani Despato, de 61 anos, morador de Três Lagoas, que precisou ser submetido com urgência a vários procedimentos cirúrgicos após complicações causadas por uma apendicite.

Até então, ele nunca havia sido atendido no Hospital Regional. Ao procurar o Pronto-Socorro com fortes dores, foi surpreendido pela rapidez do atendimento e pela assistência recebida.

“Passei pelo médico, fiz os exames, logo conversei com o médico que me explicou detalhadamente o meu caso e que precisaria de cirurgia. No outro dia já estava operado. Fiquei surpreso com a qualidade do atendimento, com a atenção dos profissionais e com a organização. É tudo isso e muito mais do que as pessoas falavam”, relata.

A experiência foi tão positiva que mudou sua visão sobre a saúde pública.

“Comentei com a minha esposa que isso aqui é coisa de primeiro mundo. O atendimento é excelente para todos, independentemente da condição social. Como caminhoneiro, viajo por muitas cidades e posso afirmar que aqui é diferenciado. É um orgulho para nós, três-lagoenses, saber que temos um hospital desse nível”, afirma.

Outro paciente que teve sua percepção transformada foi Márcio Aurélio Ananias, de 52 anos, técnico em eletrônica. Morador da cidade de São Paulo, ele estava em Três Lagoas visitando familiares quando passou mal e precisou de atendimento de urgência para uma cirurgia de hérnia umbilical.

Inicialmente, o receio era inevitável. “Quando precisei ser internado, confesso que fiquei preocupado por estar longe de casa. Pensei que, se pudesse escolher, teria ido para São Paulo. Mas hoje vejo que foi uma bênção ter sido atendido aqui”, conta.

O paciente relembra ainda uma experiência vivida em São Paulo, que tornou sua passagem pelo Hospital Regional ainda mais marcante.

“Em 2011, fui atendido no Hospital das Clínicas após detectarem o rompimento da parede abdominal, que deu origem à hérnia. Na época, não deram continuidade ao tratamento e fui orientado a procurar uma unidade básica de saúde para iniciar todo o processo.

Anos se passaram até que o problema se agravou quando vim visitar minha filha, que mora em Três Lagoas. Quando cheguei ao Hospital Regional, fui acolhido, bem atendido e tive meu problema realmente resolvido. Sou eternamente grato”.

Segundo Márcio, a experiência superou qualquer expectativa e mudou sua visão sobre a assistência prestada fora dos grandes centros.

“A medicina em Mato Grosso do Sul me surpreendeu. Sempre pensamos que os melhores hospitais estão nas grandes capitais, mas percebi que não é assim. Aqui recebi um atendimento nota mil. Tudo aqui foi maravilhoso, do início ao fim”.

O crescimento de quem cresceu com o hospital

A história do Hospital Regional também se mistura à trajetória de muitos profissionais que ajudaram a construir essa conquista ao longo dos últimos anos. Um deles é Wellington Dutra da Silva, de 47 anos, atual supervisor administrativo da unidade. Ele chegou ao hospital em setembro de 2022, apenas três meses após a abertura da instituição. Na época, assumiu o cargo de assistente administrativo no Centro Cirúrgico. Desde então, viu a unidade crescer, ampliar serviços e se consolidar como referência regional.

Ao longo da trajetória, foi promovido para coordenar uma equipe composta por 15 colaboradores responsáveis pela organização dos prontuários hospitalares, atuando em conjunto com os setores de auditoria e faturamento. Em janeiro deste ano, assumiu a supervisão administrativa da unidade.

“A minha história é muito parecida com a do hospital. Crescemos juntos. Quando cheguei aqui, atendíamos apenas pediatria. Hoje somos uma unidade muito mais complexa, com diversas especialidades e uma responsabilidade enorme perante a população. Ver essa evolução é motivo de orgulho”, destaca.

Wellington afirma que encontrou no Hospital Regional oportunidades que transformaram sua carreira. Antes da saúde, atuava como analista de custos em uma indústria e nunca havia trabalhado em um hospital.

“Foi minha primeira experiência na área da saúde. Eu não imaginava o quanto esse trabalho poderia impactar a vida das pessoas. Mesmo sem estar diretamente na assistência, percebo que cada atividade administrativa contribui para o paciente receber um atendimento mais humanizado e eficiente”.

Entre as lembranças mais marcantes da trajetória, ele recorda um episódio que reforçou o significado do trabalho desenvolvido na unidade. Durante uma visita a um conhecido internado, percebeu uma acompanhante desesperada ao lado de um homem que apresentava uma intercorrência grave. Rapidamente, buscou auxílio médico, contribuindo para a equipe realizar o atendimento emergencial que salvou a vida do paciente.

“Foi um momento que me marcou profundamente. Entendi ainda mais a importância de cada pessoa no hospital. Todos fazem parte do cuidado”.

Para Wellington, o reconhecimento nacional tem um significado especial justamente por vir da avaliação dos usuários.

“Estar entre os 10 melhores hospitais públicos do Brasil já é algo extraordinário. Mas saber que esse reconhecimento veio dos próprios pacientes torna tudo ainda mais importante. Tudo o que fazemos aqui é para eles. Quando conseguimos acolher, cuidar e transformar vidas, nosso trabalho faz sentido”.

Uma conquista construída por milhares de histórias

A premiação “Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026”, promovida pelo Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) em parceria com instituições como OPAS/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde), Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), IES (Instituto Ética Saúde) e ONA (Organização Nacional de Acreditação), reconheceu hospitais 100% SUS que se destacam pela qualidade, eficiência, segurança assistencial e satisfação dos usuários. A cerimônia aconteceu na sexta-feira, dia 29 de maio, em Brasília.

Realizada em duas fases, a seleção ocorreu da seguinte forma: inicialmente, mais de 5 mil hospitais públicos de todo o país foram avaliados com base em critérios técnicos e indicadores de desempenho, elegendo os 100 melhores; posteriormente, os classificados foram ranqueados a partir de uma pesquisa independente de satisfação conduzida pelo Instituto DataSenado, que ouviu pacientes e acompanhantes sobre a qualidade do atendimento recebido, além da análise de informações de compliance e de um estudo de eficiência desenvolvido em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Para a diretora-geral do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, Letícia Carneiro, o reconhecimento representa muito mais do que uma posição em um ranking nacional. “Significa a confirmação de que o cuidado humanizado, o comprometimento das equipes e a busca constante pela excelência têm gerado resultados concretos para a população”, disse.

São histórias como as de Jerônimo, Márcio e de tantos outros pacientes que ajudam a explicar por que um hospital do interior de Mato Grosso do Sul conquistou o reconhecimento nacional e se tornou referência para o Brasil.

Uma conquista que pertence não apenas à instituição, mas também a toda a população da Costa Leste, que hoje conta com um serviço público de saúde reconhecido entre os melhores do país.