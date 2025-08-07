Frente Parlamentar vai combater agressões a profissionais da saúde em MS

Diante do alarmante crescimento da violência contra profissionais da saúde em Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) lançou a Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais de Saúde. O grupo, formado com o apoio da maioria dos deputados da Assembleia Legislativa, tem como foco o acolhimento, a escuta e a proteção de médicos, enfermeiros e demais trabalhadores que enfrentam agressões físicas, verbais e emocionais no exercício da profissão.

Dados do Conselho Federal de Medicina mostram que, somente em 2024, quase mil médicos foram agredidos no estado — média de três casos por dia. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) lideram os registros. Profissionais de enfermagem, em sua maioria mulheres, também são alvo frequente de ofensas e assédio moral, segundo o Coren-MS.

Para Lia Nogueira, o cenário é reflexo do esgotamento do sistema público de saúde, que acaba penalizando injustamente seus trabalhadores. “É preciso agir com urgência para garantir segurança e dignidade a quem cuida da população”, declarou a deputada. A Frente pretende promover debates, ouvir os profissionais e articular políticas públicas que interrompam esse ciclo de violência.