Frente fria traz mudanças no tempo em MS

Chuvas fortes devem atingir o estado nesta segunda-feira

Campo Grande terá calor e pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite

A frente fria que passou pelo sul de Mato Grosso do Sul no fim de semana avança nesta segunda-feira (9) e provoca mudanças no tempo em todo o estado, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões centro, leste e norte. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a instabilidade se espalha de forma gradual, enquanto o sul do estado deve ter tempo mais estável a partir da tarde, com sol e variação de nuvens.

Os ventos sopram do quadrante norte com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém todo o estado em aviso amarelo, indicando risco potencial de chuvas intensas, com volumes que podem chegar a 30 mm por hora ou 50 mm no acumulado do dia, e possibilidade de transtornos pontuais, como alagamentos. Em Campo Grande, o tempo muda de forma mais amena, com predomínio de sol e chances de pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite, enquanto as temperaturas variam entre 21 °C e 30 °C.

A população é orientada a acompanhar alertas meteorológicos e redobrar a atenção em áreas de risco de alagamento.

