Flamengo vira contra Chelsea e lidera Grupo D no Mundial

O Flamengo fez uma partida histórica nesta sexta-feira (20) ao vencer o Chelsea por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. O time inglês abriu o placar com Pedro Neto, após falha de Wesley, mas o Rubro-Negro reagiu com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, garantindo a virada. A equipe carioca dominou o jogo desde o início, impondo seu ritmo, enquanto o Chelsea apostou no jogo físico, chegando a ter Nicolas Jackson expulso por agressão a Ayrton Lucas logo após a virada do Flamengo.

Com 6 pontos, o Flamengo lidera o grupo e está próximo da classificação às oitavas de final. A vaga pode ser confirmada ainda nesta sexta, dependendo do resultado entre Espérance e Los Angeles FC. A vitória reforça a força do Flamengo no torneio e aumenta as expectativas da torcida por um desempenho vitorioso no Mundial.