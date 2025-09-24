quarta-feira, 24/09/2025

Flamengo Utiliza CT do Defensa y Justicia para Treino Decisivo

Milton
Milton
Foto: Letícia Marques

O Flamengo fará o último treino antes da partida decisiva contra o Estudiantes na tarde desta quarta-feira, utilizando as dependências do centro de treinamento do Defensa y Justicia, em Buenos Aires. O CT foi construído com o dinheiro da venda do zagueiro Lisandro Martínez para o futebol europeu.

O complexo possui quatro campos oficiais batizados em homenagem a campeões mundiais de 2022. O Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar após vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã. O treino é fundamental para Filipe Luís definir a escalação com o retorno de Jorginho e Alex Sandro.

