Feminicídio em Itaquiraí: Crime ocorreu na presença dos filhos

Simone da Silva (35) foi assassinada a tiros dentro de casa, na manhã de quarta-feira (14), em Itaquiraí. O autor do crime é o ex-companheiro da vítima, William Megaioli Ebbing (22) que se apresentou horas depois à polícia com a arma usada no assassinato. O feminicídio ocorreu na presença dos filhos da vítima. O mais velho, um adolescente de 14 anos, usou o celular da mãe para pedir socorro a uma tia. A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime.

A delegada Sayara Pagno e peritos criminais realizaram os procedimentos no local. O suspeito fugiu após o crime, mas se entregou na Delegacia de Naviraí com uma advogada e o revólver calibre .38 com duas munições deflagradas. Testemunhas disseram que a irmã da vítima e uma amiga chegaram logo após o crime, mas não presenciaram os disparos. O caso foi registrado como feminicídio majorado e porte ilegal de arma de fogo.

Este é o 10º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025.