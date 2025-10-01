Feira Literária de Dourados avança para reconhecimento oficial

A Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS), realizada anualmente em Dourados, está mais próxima de ser incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado. O Projeto de Lei 173/2025, do deputado estadual Zé Teixeira, foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (1).

Criada em 2021 pelo Grupo Literário Arandú, a FELIT já se consolidou como um dos principais eventos culturais da região. Em 2025, a feira chegou à sua quinta edição, reunindo escritores, educadores e artistas da Grande Dourados.

A programação contou com oficinas, lançamentos de livros, contações de histórias e homenagens ao jornalista Nicanor Coelho e ao poeta Boca Venâncio. A proposta segue agora para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

“O reconhecimento oficial é um passo importante para valorizar a literatura regional”, afirmou o deputado Zé Teixeira. A expectativa é que o projeto avance para segunda votação e consolide a FELIT/MS no calendário cultural do Mato Grosso do Sul.