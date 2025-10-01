quinta-feira, 2/10/2025

Feira Literária de Dourados avança para reconhecimento oficial

Projeto de Lei aprovado em primeira discussão reconhece a importância da feira para a cultura sul-mato-grossense

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Imprensa

A Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS), realizada anualmente em Dourados, está mais próxima de ser incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado. O Projeto de Lei 173/2025, do deputado estadual Zé Teixeira, foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (1).

Criada em 2021 pelo Grupo Literário Arandú, a FELIT já se consolidou como um dos principais eventos culturais da região. Em 2025, a feira chegou à sua quinta edição, reunindo escritores, educadores e artistas da Grande Dourados.

A programação contou com oficinas, lançamentos de livros, contações de histórias e homenagens ao jornalista Nicanor Coelho e ao poeta Boca Venâncio. A proposta segue agora para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

“O reconhecimento oficial é um passo importante para valorizar a literatura regional”, afirmou o deputado Zé Teixeira. A expectativa é que o projeto avance para segunda votação e consolide a FELIT/MS no calendário cultural do Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

VÍDEO CHOCANTE: Tutor agride cachorro e o joga várias vezes na carroceria de picape

Milton - 0
Caso revoltante de maus-tratos a animal foi flagrado por câmeras de segurança nesta quarta-feira (24), em Nova Alvorada do Sul. Um homem de 34...
Leia mais

Gerson Claro destaca compromisso ambiental do Estado durante Pré-COP30

Milton - 0
Campo Grande sediou o Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal, evento preparatório para a COP30, que ocorrerá em novembro em Belém (PA). O encontro reuniu governadores,...
Leia mais

Com expansão da rede de apoio às mulheres, MS inaugura Sala Lilás em Aparecida do Taboado

ANELISE PEREIRA - 0
Para ampliar o acolhimento humanizado e especializado no combate à violência de gênero em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado mantém ações...
Leia mais

Guardas civis metropolitanos são convocados para curso de habilitação em armamento letal

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta sexta-feira (26), a Defesa Civil Municipal foi até o centro de Campo Grande para conversar com a comunidade e explicar um projeto nacional...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia