Febre do Morango do Amor impulsiona vendas na CEASA/MS

A procura por morangos na CEASA/MS aumentou significativamente com a viralização da sobremesa “morango do amor” nas redes sociais. Só na manhã desta quinta-feira (24), a Casa do Morango vendeu cerca de 6 mil caixas da fruta, um crescimento de 50% nas vendas, superando datas como Dia das Mães e Páscoa, segundo o gerente Fernando Higa.

O fenômeno começou a se intensificar na última semana, com supermercados e consumidores finais buscando a fruta diretamente na CEASA/MS. Os principais fornecedores são estados como São Paulo, Sul e Minas Gerais, que enfrentam alta nos preços, refletindo em um reajuste de 35% nas caixas, que agora custam em média R$ 38,00.

“Houve aumento na roça que impactou o preço final”, explica Higa, destacando que comprar direto na CEASA/MS é mais econômico. Na Girelli Comércio, os estoques zeraram rapidamente, com nova remessa prevista para segunda-feira (28). A vendedora Giselle Tenório comenta que o morango do amor tem atraído tanta atenção que até a maçã do amor perdeu espaço no mercado.