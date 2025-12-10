Famílias transformam “Natal Encantado Dourados” em local de confraternização

A programação do “Natal Encantado Dourados”, realizada pela Prefeitura na Praça Antônio João, tem atraído famílias interessadas em viver o espírito natalino, aproveitar a decoração temática e prestigiar as atrações culturais. O clima festivo também impulsiona o comércio central, que segue com funcionamento especial até 22h, ampliando o movimento na região e levando milhares de pessoas todas as noite à principal praça do município.

Embora os fins de semana concentrem maior fluxo, os dias úteis também têm registrado grande presença de visitantes. Na noite desta terça-feira (9), o douradense Anderson, acompanhado da esposa Talita e do filho Arthur, visitou o evento pela primeira vez. “Estamos vindo pela primeira vez e queremos retornar semana que vem para acompanhar os shows”, afirmou. Nesta semana, a tradicional roda gigante passa a integrar as atrações, no mesmo espaço onde funcionava o brinquedo “bate-bate”.

A dona de casa Elda do Val levou os três filhos para brincar e conhecer a praça. “Como eles são pequenos, é um dia mais calmo e tranquilo, mais fácil de cuidar e conhecer as atrações”, comentou, destacando que pretende voltar a partir de sexta-feira, com início da programação musical.

O casal Kátia e Marcos também escolheu a terça-feira mais tranquila para levar os netos Kalebe e Maitê. “Natal é o nascimento de Jesus. Mostramos para eles o presépio, isso é importante, mas voltaremos outros dias”, ressaltou Kátia ao observar o simbolismo da data.

O Natal Encantado segue até o dia 30 de dezembro, reunindo diversas atividades culturais, apresentações e infraestrutura adequada para circulação das famílias. A Casa do Papai Noel continua aberta para receber visitantes, enquanto a árvore gigante de LED, visível da Avenida Marcelino Pires, é um dos principais atrativos. Túneis de luz, enfeites temáticos, praça de alimentação variada e espaço para artesãos e comerciantes completam a experiência, movimentando a economia local. Todos os domingos há feira criativa, com fechamento parcial da avenida em frente à praça.

Agenda de shows

A programação musical inicia na sexta-feira (12), às 19h30, com o DJ Vinni Araújo, seguido da dupla Gilson & Júnior às 21h30. No sábado (13), Vinni Araújo abre novamente às 19h30 com flashback, seguido de Patrícia & Adriana às 21h30.

Na sexta-feira (19), às 19h30, haverá Roda de Chamamé, seguida de Surungo Bueno às 21h e SomStyllo às 22h30. Em 20 de dezembro, data especial de aniversário da cidade, a programação começa às 18h com o espetáculo infantil Batucando Histórias. Às 20h, sobe ao palco Samba Pop, e às 22h, o grupo Lendas 67 encerra a noite.

A agenda segue no domingo (21), às 19h30, com a banda NHS, e às 21h com o grupo Forrodiando. Na segunda-feira (22), o som começa às 19h30 com Leo Verão, às 21h com Cordel e às 22h com o grupo douradense Postal Sul.

O encerramento da programação musical será em 23 de dezembro, com Vokalika às 19h30, Zé Valente e Banda às 21h e Não tem Hora às 22h30.

A expectativa é que o evento mantenha grande circulação até o fim do mês, reforçando o clima natalino no centro da cidade e fortalecendo a movimentação comercial, turística e cultural de Dourados.