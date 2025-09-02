terça-feira, 2/09/2025

Faculdade Insted abre vagas para atendimentos psicológicos gratuitos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Faculdade Insted, por meio da Clínica-Escola de Psicologia, abriu vagas para atendimentos psicológicos gratuitos. Crianças, adultos e idosos podem se beneficiar da psicoterapia oferecida pela instituição. As vagas são limitadas.

De acordo com a diretora-geral da Insted, Neca Chaves Bumlai, o objetivo é contribuir com a saúde mental da população, oferecendo acolhimento e apoio emocional em um ambiente acadêmico preparado para esse propósito. Esta é a primeira vez que a faculdade abre as portas da Clínica-Escola para a comunidade.

“Nossos acadêmicos e nossa Clínica-Escola estão prontos para somar com as pessoas que precisarem da psicoterapia. Enquanto instituição, sabemos que podemos contribuir muito para o bem-estar emocional da sociedade”, destaca.

A coordenadora do curso de Psicologia da Insted, professora Avany Cardoso Leal, pontua que quase todas as vagas já foram preenchidas. No entanto, em caso de desistências ou faltas sem justificativa, os pacientes da lista de espera serão chamados para ocupar os horários disponíveis.

“Vamos trabalhar com uma lista de espera caso todas as vagas sejam preenchidas”, assegura.

Suporte emocional

A psicoterapia é um dos tratamentos mais indicados para casos de depressão e ansiedade. Por meio da terapia, é possível conquistar mais qualidade de vida, resolver conflitos internos e familiares, além de obter suporte emocional para lidar com situações desafiadoras ao longo da vida.

Serviço:

Local: Clínica-Escola de Psicologia – Rua Íria Loureiro Viana, 32, Centro de Campo Grande.

Horário: Das 8h às 20h

Agendamentos devem ser feitos exclusivamente pelo telefone 67 99135-5802

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Justiça italiana encerra audiência de Zambelli; decisão esperada até quinta-feira

Milton - 0
A Justiça da Itália concluiu nesta quarta-feira (27) a audiência da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa desde julho em Roma. A decisão sobre...
Leia mais

Investigadora é homenageada por impedir possível feminicídio em Três Lagoas

Milton - 0
A Câmara Municipal de Três Lagoas prestou homenagem, nesta terça-feira (26), à investigadora Kelly Amarilio do Nascimento, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM)....
Leia mais

PIB brasileiro cresce 0,4% no 2º trimestre

Milton - 0
O PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, conforme divulgado nesta terça-feira (2) pelo IBGE. O ritmo é menor que o...
Leia mais

Brasileiro supera campeão olímpico e brilha na Bélgica

Milton - 0
O paulista Lauro Chaman escreveu mais um capítulo de sua vitoriosa trajetória no paraciclismo. Neste domingo (31), ele conquistou o tricampeonato mundial ao vencer...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia