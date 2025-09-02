Faculdade Insted abre vagas para atendimentos psicológicos gratuitos

A Faculdade Insted, por meio da Clínica-Escola de Psicologia, abriu vagas para atendimentos psicológicos gratuitos. Crianças, adultos e idosos podem se beneficiar da psicoterapia oferecida pela instituição. As vagas são limitadas.

De acordo com a diretora-geral da Insted, Neca Chaves Bumlai, o objetivo é contribuir com a saúde mental da população, oferecendo acolhimento e apoio emocional em um ambiente acadêmico preparado para esse propósito. Esta é a primeira vez que a faculdade abre as portas da Clínica-Escola para a comunidade.

“Nossos acadêmicos e nossa Clínica-Escola estão prontos para somar com as pessoas que precisarem da psicoterapia. Enquanto instituição, sabemos que podemos contribuir muito para o bem-estar emocional da sociedade”, destaca.

A coordenadora do curso de Psicologia da Insted, professora Avany Cardoso Leal, pontua que quase todas as vagas já foram preenchidas. No entanto, em caso de desistências ou faltas sem justificativa, os pacientes da lista de espera serão chamados para ocupar os horários disponíveis.

“Vamos trabalhar com uma lista de espera caso todas as vagas sejam preenchidas”, assegura.

Suporte emocional

A psicoterapia é um dos tratamentos mais indicados para casos de depressão e ansiedade. Por meio da terapia, é possível conquistar mais qualidade de vida, resolver conflitos internos e familiares, além de obter suporte emocional para lidar com situações desafiadoras ao longo da vida.

Serviço:

Local: Clínica-Escola de Psicologia – Rua Íria Loureiro Viana, 32, Centro de Campo Grande.

Horário: Das 8h às 20h

Agendamentos devem ser feitos exclusivamente pelo telefone 67 99135-5802