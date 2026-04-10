Expogrande tem show de Gusttavo Lima nesta sexta-feira

Programação reúne conhecimento, negócios e grande atração musical em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Leilão e show do “Embaixador” movimentam a noite no Parque Laucídio Coelho

A Expogrande 2026 segue nesta sexta-feira (10) com programação diversificada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A Acrissul mantém a agenda da feira com atividades que unem capacitação técnica, geração de negócios e entretenimento para o público. Durante o dia, a Famasul promove a Palestra Tributária no Tatersal de Elite II, voltada à atualização de produtores e empresários do agronegócio. O encontro reúne temas fiscais e orientações para melhor gestão das propriedades rurais.

À noite, o Tatersal de Elite I recebe o tradicional Leilão Boa Vista, com destaque para genética bovina e oportunidades de investimento no setor pecuário. O evento reforça o ambiente de negócios da feira, que movimenta criadores e investidores de diferentes regiões. Em seguida, o palco principal recebe Gusttavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja, prometendo uma apresentação de grande público e sucessos consagrados. A Expogrande 2026 segue até o dia 19 de abril, consolidando-se como uma das principais vitrines do agronegócio e do entretenimento em Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

MS reforça preparo de profissionais contra chikungunya

Milton - 0
Web aula da SES atualiza profissionais sobre manejo da doença MS enfrenta crescimento dos casos de chikungunya, com Dourados em situação de epidemia e outros...
Leia mais

Show do Guns em Campo Grande termina em confusão e morte

Milton - 0
Evento também foi marcado por congestionamento e ocorrência fatal nas proximidades O show da banda Guns N’ Roses em Campo Grande terminou na noite de...
Leia mais

Prefeitura leva agro social ao assentamento Três Corações neste sábado

ANELISE PEREIRA - 0
Moradores do Assentamento Três Corações e região terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (11), durante a Ação Agro Social realizada...
Leia mais

Fabricante do Mounjaro lança pilula semelhante o remédio.

ANELISE PEREIRA - 0
A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentose e alimentos dos Estados Unidos, autorizou a comercialização e o uso de um medicamento...
Leia mais