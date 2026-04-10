Expogrande tem show de Gusttavo Lima nesta sexta-feira

Leilão e show do “Embaixador” movimentam a noite no Parque Laucídio Coelho

A Expogrande 2026 segue nesta sexta-feira (10) com programação diversificada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A Acrissul mantém a agenda da feira com atividades que unem capacitação técnica, geração de negócios e entretenimento para o público. Durante o dia, a Famasul promove a Palestra Tributária no Tatersal de Elite II, voltada à atualização de produtores e empresários do agronegócio. O encontro reúne temas fiscais e orientações para melhor gestão das propriedades rurais.

À noite, o Tatersal de Elite I recebe o tradicional Leilão Boa Vista, com destaque para genética bovina e oportunidades de investimento no setor pecuário. O evento reforça o ambiente de negócios da feira, que movimenta criadores e investidores de diferentes regiões. Em seguida, o palco principal recebe Gusttavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja, prometendo uma apresentação de grande público e sucessos consagrados. A Expogrande 2026 segue até o dia 19 de abril, consolidando-se como uma das principais vitrines do agronegócio e do entretenimento em Mato Grosso do Sul.