Exames vão indicar se onça comeu caseiro no Pantanal

Uma onça-pintada macho, capturada no Pantanal de Aquidauana, é investigada por supostamente ter atacado e matado o caseiro Jorge Ávalo, conhecido como “Jorginho”. O animal, encaminhado ao CRAS em Campo Grande, já passa por exames de sangue, raio-X e ultrassom para avaliação de saúde e coleta de evidências.

Segundo a veterinária Aline Duarte, coordenadora do CRAS, o felino estava magro, com 94 kg, abaixo do ideal de 120 kg. A equipe também realiza a coleta de fezes, que pode revelar se ele ingeriu partes do corpo da vítima. “Essa parte da investigação fica com os órgãos competentes”, afirmou.

A captura da onça foi feita pela Polícia Militar Ambiental com auxílio de pesquisadores. Esperava-se que o animal fosse fêmea, o que causou surpresa na identificação do macho. O caso gerou comoção nacional. Jorginho foi atacado enquanto colhia mel perto da mata, onde trabalhava como cuidador.

Testemunhas relataram que a cena encontrada continha apenas marcas de sangue e sinais da presença do animal. O CRAS foi isolado por segurança.