Estiagem no Paraguai contrasta com cheias no Miranda e Taquari

O mais recente boletim da Sala de Situação de Mato Grosso do Sul revela um cenário hidrológico contrastante no Estado. Enquanto o rio Paraguai permanece em estiagem, com níveis abaixo da média histórica em Ladário, Porto Esperança e Porto Murtinho, os rios Miranda e Taquari apresentam elevação significativa. No Miranda, as cotas já ultrapassam a faixa de normalidade, com tendência contínua de subida. O Taquari, especialmente em Coxim, entrou em nível de alerta para cheia.

Outros rios, como Aquidauana, Pardo e Dourados, seguem em situação intermediária. A média móvel dos últimos sete dias indica que, mesmo com chuvas irregulares, há tendência de elevação em alguns pontos.

O cenário exige monitoramento constante e atenção das comunidades ribeirinhas.