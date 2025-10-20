Estadual Sub-17 define confrontos das quartas de final

A segunda fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 chegou ao fim com a definição dos quatro times classificados para as quartas de final. Náutico FC, Operário FC, Instituto Ismaily e Ceart/Douradina já estavam garantidos por terem tido as melhores campanhas na primeira fase. Agora, eles conhecem seus adversários para os confrontos decisivos da competição.

No último sábado (18), o Instituto Aefa foi eliminado após perder para o CE Naviraiense por 3 a 1 no jogo de volta, repetindo o resultado da partida de ida. O Jacaré do Conesul segue na disputa e enfrentará o Operário FC. Também no sábado, o FC Pantanal confirmou sua vaga ao vencer o EC Águia Negra por 3 a 0, após um triunfo de 2 a 0 no jogo de ida, e irá encarar o Ceart.

No domingo (19), o Grêmio Santo Antônio confirmou a classificação com uma goleada de 7 a 0 sobre o União AC, depois de ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2. O time enfrentará o Náutico FC. Por fim, São Gabriel EC venceu o EC Taveirópolis por 1 a 0 no jogo decisivo e avançou para as quartas, onde irá duelar com o Instituto Ismaily.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) anunciou que nesta segunda-feira (20) será divulgada a tabela oficial com os horários e locais dos jogos das quartas de final, incluindo as partidas de ida e volta.