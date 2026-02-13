Esquiadora cai no downhill olímpico e é resgatada de helicóptero

A esquiadora americana Lindsey Vonn sofreu uma queda durante a prova de downhill feminino nas Olimpíadas de Inverno, em Cortina d’Ampezzo, na Itália. Vonn, de 41 anos, havia completado duas descidas de treino na pista Olimpia delle Tofane antes do acidente, mas caiu logo no início de sua descida oficial. A atleta recebeu atendimento médico prolongado na pista e foi resgatada de helicóptero para o hospital Ca Foncello, em Treviso, onde passou por cirurgia ortopédica para estabilizar a fratura na perna esquerda, a mesma lesionada anteriormente no ligamento cruzado anterior.

Determinada a competir em sua última Olimpíada, Vonn encostou em uma baliza durante a curva, perdeu o equilíbrio e caiu, provocando atraso na competição. Espectadores aplaudiram enquanto ela era levada ao hospital, e sua compatriota Breezy Johnson, líder da prova, acompanhou o resgate preocupada. Vonn havia retornado ao esporte em 2024 após uma artroplastia parcial no joelho direito e vinha de uma temporada de sucesso, mas a gravidade da queda coloca dúvidas sobre seu futuro no esqui.

Treinador Aksel Lund Svindal havia mostrado confiança em seu desempenho, enquanto comentaristas ressaltaram que o risco da descida era elevado. A atleta havia declarado anteriormente que seu ligamento estava totalmente rompido, mas ainda assim esperava desafiar as probabilidades e repetir o ouro olímpico conquistado em 2010.