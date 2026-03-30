Empresário continua preso por liderança em contrabando em Campo Grande

Justiça destaca papel estratégico do empresário no esquema

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Brendon Tavares segue detido após operação da PF

A Justiça Federal manteve a prisão de Brendon Alisson Medeiros Tavares, considerado líder de esquema de contrabando de eletrônicos em Campo Grande, investigado na Operação Iscariotes, deflagrada pela Polícia Federal em 18 de março. O magistrado destacou o papel central do empresário na aquisição de produtos no Paraguai, organização logística, controle financeiro e distribuição em Minas Gerais.

O pedido da defesa para substituição da prisão por medidas cautelares foi negado, pois a empresa do investigado encerrou atividades recentemente, mas ele mantém poder decisório sobre o esquema. Documentos e mensagens apreendidas confirmam a participação de motoristas e agentes públicos cooptados, bem como o fluxo constante de produtos que geraria valores milionários. O pai de Brendon, Clenio Tavares, já havia sido preso em 2024, mas o filho seguiu coordenando as operações. Dois policiais civis foram presos na ação, enquanto um terceiro teve liberdade provisória com fiança e restrições.

A operação mobilizou 200 agentes da PF, cumprindo 90 mandados judiciais, bloqueando bens e atingindo um patrimônio estimado em R$ 40 milhões.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Garras prende dois traficantes no Aero Rancho

Milton - 0
Droga escondida em freezers de conveniência O Garras prendeu dois traficantes de 19 anos em flagrante no Aero Rancho, em Campo Grande. Uma conveniência era...
Leia mais

Gerson Claro propõe Dia Estadual da Advocacia Criminalista em MS

Milton - 0
Texto segue para análise nas comissões da Assembleia Legislativa O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, apresentou nesta quinta-feira...
Leia mais

CASSILÂNDIA: Prefeitura convoca produtores rurais para levantamento estratégico do agronegócio

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Cassilândia, por meio da Secretaria Municipal do Agronegócio, está realizando um importante levantamento junto aos produtores rurais do município. A iniciativa...
Leia mais

Deputado Rinaldo homenageia artista português com título na ALEMS

Milton - 0
Evento reforça incentivo à cultura e integração entre povos A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou nesta quinta-feira (26) a abertura da exposição...
Leia mais