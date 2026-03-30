Empresário continua preso por liderança em contrabando em Campo Grande

Brendon Tavares segue detido após operação da PF

A Justiça Federal manteve a prisão de Brendon Alisson Medeiros Tavares, considerado líder de esquema de contrabando de eletrônicos em Campo Grande, investigado na Operação Iscariotes, deflagrada pela Polícia Federal em 18 de março. O magistrado destacou o papel central do empresário na aquisição de produtos no Paraguai, organização logística, controle financeiro e distribuição em Minas Gerais.

O pedido da defesa para substituição da prisão por medidas cautelares foi negado, pois a empresa do investigado encerrou atividades recentemente, mas ele mantém poder decisório sobre o esquema. Documentos e mensagens apreendidas confirmam a participação de motoristas e agentes públicos cooptados, bem como o fluxo constante de produtos que geraria valores milionários. O pai de Brendon, Clenio Tavares, já havia sido preso em 2024, mas o filho seguiu coordenando as operações. Dois policiais civis foram presos na ação, enquanto um terceiro teve liberdade provisória com fiança e restrições.

A operação mobilizou 200 agentes da PF, cumprindo 90 mandados judiciais, bloqueando bens e atingindo um patrimônio estimado em R$ 40 milhões.