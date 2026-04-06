Dupla é presa por tráfico de drogas em Rio Verde de MT/MS

Ação ocorreu após denúncia de possível disparo de arma de fogo

Dupla é presa por tráfico de drogas e associação criminosa no bairro Jardim José Antônio, em Rio Verde de Mato Grosso/MS. Policiais do motopatrulhamento ouviram um estampido semelhante a disparo de arma de fogo e, ao verificarem a situação, encontraram três indivíduos em uma residência. Um deles, ao notar a presença da equipe, tentou fugir para o interior do imóvel. Durante a abordagem, foi apreendida uma bolsa contendo 182 gramas de cocaína e 136 gramas de pasta base, além de porções de drogas já prontas para a comercialização. Também foram localizadas duas balanças de precisão e R$ 160 em dinheiro.

Um dos suspeitos assumiu a posse dos entorpecentes, enquanto o proprietário confirmou ter conhecimento de que o imóvel era utilizado para armazenar o material ilícito. Os dois homens, de 22 e 31 anos, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, após atendimento médico, para as providências legais.