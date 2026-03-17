quarta-feira, 18/03/2026

Droga apreendida após fuga frustrada em Sidrolândia

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Itamar Buzzatta

Apreensão ocorreu em ação conjunta entre FICCO e DOF

Uma operação conjunta da FICCO/MS e do DOF resultou na prisão de um homem que tentou fugir a pé para uma área de mata, após ser flagrado com 745 Kg de drogas na rodovia MS-258 em Sidrolândia.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de excesso de carga no veículo. Ao receber a ordem de parada, o condutor ignorou os sinais luminosos e sonoros e iniciou uma tentativa de fuga. Depois de alguns quilômetros de acompanhamento, ele abandonou o carro e tentou se esconder, mas foi contido pelas equipes.

A ação envolveu Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Metropolitanos e Polícias Penais. O suspeito, o veículo e toda a droga foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Campo Grande. As investigações agora seguem para identificar a origem e o destino do carregamento.

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POLÍCIA

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