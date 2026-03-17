Dr. Victor Rocha debate saúde pública na Câmara

Encontro reforça diálogo entre Executivo e Legislativo

O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Victor Rocha, participou nesta quinta-feira (12) de reunião com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, para discutir os principais desafios da Sesau, incluindo falta de medicamentos e problemas estruturais na rede de atendimento. Durante o encontro, o presidente da Câmara, Epaminondas Vicente Neto, destacou a importância de avaliar modelos de gestão que reduzam custos sem comprometer a qualidade do atendimento. Marcelo Vilela ressaltou que a aproximação com o Legislativo busca transparência e fortalecimento do SUS na capital.

Dr. Victor Rocha reforçou a necessidade de fiscalização e diálogo contínuo para garantir eficiência na saúde pública. Também participaram os vereadores Veterinário Francisco, Professor Juari e Jean Ferreira, promovendo um debate plural sobre soluções para a população. Na sequência, o parlamentar levou demandas à Secretaria de Governo e de Fazenda, buscando melhorias integradas para a cidade. Para Dr. Victor Rocha, a cooperação entre Legislativo e Executivo é essencial para avanços concretos na gestão municipal.