DOURADOS: Prefeitura abre semana nacional do trânsito com foco na educação de crianças

A Prefeitura de Dourados deu início nesta quinta-feira (18) à programação da Semana Nacional do Trânsito, celebrada em todo o país entre os dias 18 e 25 de setembro. A abertura das atividades ocorreu na Escola Municipal Aurora Pedroso Camargo, no bairro Parque Alvorada, com foco especial nas crianças e na reinauguração da mini pista de trânsito.

A solenidade contou com a presença do prefeito Marçal Filho, de agentes da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Detran-MS. O prefeito ressaltou a importância de trabalhar a conscientização desde cedo. “A educação salva vidas e é por isso que estamos aqui junto com vocês, crianças”, enfatizou. “Muitos acidentes não ocorrem por falta de sinalização, mas sim por falha humana, por desrespeitar regras básicas como avançar o sinal vermelho”, observou. “Só a educação pode mudar a cultura, e ela começa com vocês, que podem até corrigir seus pais no dia a dia”, destacou o prefeito.

Marçal ainda elogiou a atuação da Agetran por meio da Escola de Trânsito, que desenvolve projetos e programas voltados para a cidadania, educação e formação no trânsito na cidade, com crianças e adultos. “É gratificante ver esse trabalho aqui, junto às crianças, pois sabemos que dará resultados quando elas estiverem no trânsito como pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoristas”, acrescentou.

A presidente da OAB Dourados-Itaporã, Edna Bonelli, participou da solenidade e também enfatizou a importância da ação. Segundo ela, “aqui começa a educação no trânsito, onde se aprende a importância do respeito às leis e à sinalização. Temos direitos, mas também deveres”. Edna lembrou que a comissão de trânsito da OAB atua como parceira do município e que a educação é o caminho para reduzir o alto índice de acidentes em Dourados.

O diretor-presidente da Agetran, Juscelino Cabral, destacou a união das forças de segurança em prol de um trânsito mais seguro e reforçou o papel das crianças. “A verdadeira mudança vem da consciência dos usuários, e vocês podem ajudar a transformar essa realidade”, afirmou.

Após os discursos, os alunos da escola Aurora Pedroso Camargo se apresentaram com atividades voltadas à educação para o trânsito. Em parceria com a Sucata Cultural, houve ações lúdicas com teatro e malabares, além da presença do mascote Januário, da Escola de Trânsito, que interagiu com as crianças.

A reinauguração da mini pista foi o ponto alto do evento. O espaço, localizado ao lado da quadra de esportes, oferece uma simulação real de circulação nas ruas, com semáforos, rotatórias e sinalizações horizontais e verticais. A estrutura permite que as crianças aprendam na prática como pedestres, ciclistas e motoristas devem se comportar, reforçando conceitos de respeito, responsabilidade e convivência no trânsito.

A programação da Semana Nacional do Trânsito continua nos próximos dias. Nesta sexta-feira (19), haverá panfletagem educativa sobre segurança viária no aeroporto (7h30) e na UFGD (10h). No sábado (20), a ação será realizada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 19h, antes da missa.

As atividades seguem em escolas, instituições e vias públicas até o dia 27, quando será promovida a 2ª Passeata pela Vida. O evento, que também integra a campanha Setembro Amarelo, terá concentração às 8h em frente ao Shopping Avenida Center e seguirá pela Avenida Marcelino Pires até a Praça Antônio João.