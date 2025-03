Dois casos de sarampo são confirmados no Rio de Janeiro

Duas crianças de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foram diagnosticadas com sarampo, doença que há tempos não fazia vítimas no Brasil. Ambas, com menos de um ano, apresentam sintomas como febre, tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas pelo corpo. A situação preocupa, já que a cobertura vacinal no município está abaixo do recomendado, com apenas 73,68% das crianças recebendo a primeira dose da vacina tríplice viral.

Autoridades de saúde investigam a origem dos casos, se importados ou autóctones, e reforçam a importância da imunização. A Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que a baixa adesão à vacina facilita o retorno da doença, como ocorre em outras regiões do mundo, incluindo Europa e Estados Unidos.

A vacinação é gratuita e está disponível em unidades de saúde de todo o Brasil. A prevenção, principalmente em crianças, é a melhor forma de combate à doença.