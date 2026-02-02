DOF apreende cigarros contrabandeados em Vila Vargas

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam neste domingo (1) dois veículos com 4.400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai no distrito de Vila Vargas, em Dourados, sem registro de prisões. A ação ocorreu durante patrulhamento na BR-163, após denúncia de que os carros estavam escondidos em uma residência. No local, os militares encontraram dois GM Spin carregados com o material ilícito e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A carga, avaliada em R$ 280 mil, foi levada à Delegacia da Receita Federal de Ponta Porã. A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém canal para denúncias anônimas pelo 0800 647-6300. A ação reforça o monitoramento das rotas de contrabando e a presença policial em áreas estratégicas, com o objetivo de prevenir crimes e reduzir a circulação de produtos sem documentação fiscal. Veículos com mercadorias ilegais seguem sendo alvo de operações constantes na fronteira, fortalecendo a segurança das divisas estaduais.