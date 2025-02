Diretores e Prefeito visitam obras do Hospital do Amor em Dourados

O diretor de Desenvolvimento Institucional e Parcerias Estratégicas do Hospital do Amor de Barretos, Henrique Morais Prata Filho, esteve em Dourados para acompanhar o andamento das obras da unidade que será construída na cidade. O hospital atenderá exclusivamente pelo SUS, oferecendo serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento para cânceres de mama, colo de útero, de pele e de boca.

Henrique Filho ressaltou a importância da obra, destacando que o projeto segue os mesmos princípios da filosofia do hospital, focando no atendimento humanizado e em equipamentos de alta tecnologia. “Nosso objetivo é garantir que os pacientes se sintam acolhidos e seguros”, afirmou.

A visita contou também com a presença do prefeito Marçal Filho e do deputado estadual Zé Teixeira, que destacou a importância do Hospital do Amor para a cidade. “A chegada do HA vai mudar a história da luta contra o câncer em Dourados. Minha filha é voluntária e estou muito otimista com o andamento das obras”, declarou Zé Teixeira.

A unidade será construída em um terreno próximo ao Aeroporto de Dourados, doado pela família Guerra e São Bento Incorporadora. A obra, que está sendo coordenada pela Cooperativa Sicredi, contará com 3,7 mil metros quadrados e um investimento de R$ 24 milhões, divididos em etapas conforme o cronograma de execução. A primeira fase da obra inclui terraplanagem, fundação e elevação das estruturas.