quinta-feira, 11/09/2025

Deputado Jamilson Name recebe lideranças de Jardim e reforça compromisso com municípios

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Jamilson Name recebeu, nesta quinta-feira (11), em seu gabinete na Assembleia Legislativa, a visita do prefeito de Jardim, Juliano Guga (PSDB), acompanhado do vice-prefeito Thiago Monteiro, do vereador Rudimar e do ex-vereador Eduardo.

Durante a reunião, foram debatidas as principais demandas do município nas áreas de Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura. Jamilson destacou a importância do diálogo e do apoio aos gestores municipais.

“É fundamental ouvir e encaminhar as necessidades das cidades ao Poder Executivo, buscando soluções que fortaleçam a administração e melhorem a vida da população”, afirmou o parlamentar.

A visita reafirma a disposição do deputado em atuar como ponte entre os municípios e o Governo do Estado, garantindo representatividade e atenção às demandas regionais.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

