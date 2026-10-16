Defesa Civil mobiliza força-tarefa após temporal associado ao Super El Niño e atende mais da metade dos chamados

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou equipes da Defesa Civil e de diferentes secretarias municipais para atender as ocorrências provocadas pelo temporal que atingiu a cidade nesta quinta-feira (15). O trabalho integrado envolve ações de recuperação, desobstrução de vias e atendimento à população, com o objetivo de reduzir os impactos da chuva e restabelecer as condições de segurança e circulação no município. O cenário ocorre em um período de atenção às condições climáticas, com influência do fenômeno El Niño, que pode favorecer alterações nos padrões de chuva e temperatura.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Éneas Netto, as equipes seguem nas ruas e atuam em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Agência Municipal de Habitação (Emha), a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e a Secretaria Municipal de Saúde, entre outros órgãos envolvidos na resposta ao evento climático.

Até o momento da entrevista, a Defesa Civil havia recebido mais de 50 chamados, dos quais mais de 26 já haviam sido atendidos. O órgão coordena o encaminhamento das demandas às pastas responsáveis, buscando agilizar a prestação dos serviços e garantir uma resposta rápida às necessidades identificadas em diferentes regiões da cidade.

“Todas as frentes e todas as equipes estão na rua, trabalhando em conjunto com as demais secretarias. Estamos atuando na recuperação após o evento climático, com cada órgão contribuindo dentro de sua área para atender a população”, explicou Éneas Netto.

O coordenador reforçou que o telefone 199 é o principal canal para acionar a Defesa Civil em situações de emergência relacionadas às chuvas. A partir dos chamados, o órgão realiza a coordenação e direciona cada ocorrência à equipe responsável, facilitando o atendimento e dando mais agilidade às providências necessárias.

El Niño reforça a importância da prevenção

O fenômeno Super El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, pode influenciar o regime de chuvas em diferentes regiões do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, seus efeitos podem contribuir para alterações nas condições climáticas, mas a ocorrência e a intensidade de temporais dependem também de outros fatores atmosféricos. Por isso, o monitoramento meteorológico e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir os riscos à população.

Diante da possibilidade de novas ocorrências relacionadas às condições climáticas, a Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas de segurança. Entre as recomendações estão evitar estacionar veículos sob árvores durante temporais, permanecer em casa sempre que possível durante condições severas e não atravessar ruas alagadas ou trechos com enxurradas.

Éneas Netto destacou que cada região urbana possui características próprias, com diferentes condições de drenagem, córregos e pontos críticos de alagamento. Por isso, a prevenção e o respeito às orientações emitidas pelos órgãos competentes são fundamentais para reduzir riscos.

“Se houver um ponto de alagamento, não enfrente. Se possível, não saia de casa durante condições severas e evite deixar os veículos embaixo das árvores. O mais importante é preservar a vida”, alertou.

A Prefeitura mantém a atuação integrada das equipes para acompanhar as ocorrências e atender às demandas da população. Em caso de emergência relacionada às chuvas, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.