Quatro suspeitos morrem em confronto com Choque em Sidrolândia

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Quatro pessoas, entre elas uma mulher, morreram em confronto com equipes policiais nesta sexta-feira (9), em uma residência no bairro Alto da Siqueira, em Sidrolândia (MS).

A ação envolveu equipes da Polícia Militar, da Força Tática, do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e do Batalhão de Choque.

Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo site Babalizando MS, os quatro teriam reagido à abordagem policial e foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital de Sidrolândia, mas não resistiram aos ferimentos.

Informações preliminares divulgadas pelo Babalizando MS apontam que a mulher seria integrante do grupo e teria vindo de Mato Grosso. Ela também teria alugado a casa onde os demais suspeitos estavam. Pelo menos dois dos mortos, incluindo a mulher, seriam do estado vizinho.

Ainda conforme as informações iniciais, o grupo teria envolvimento em crimes praticados em Sidrolândia, incluindo mortes. No entanto, a identidade dos quatro e a participação de cada um nos supostos crimes ainda não foram oficialmente divulgadas. A ocorrência estava em andamento, e ainda não havia detalhes sobre as circunstâncias do confronto.

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