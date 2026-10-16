Prefeitura libera aluguel social após temporal na Capital

Depois do alagamento, famílias recebem ajuda para deixar área de risco

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Prefeitura promete moradia definitiva, mas, por enquanto, a solução emergencial é de R$ 500 mensais

A chuva invadiu casas, deixou prejuízos e colocou cerca de 40 famílias da comunidade Cidade dos Anjos em situação difícil. A resposta da Prefeitura de Campo Grande foi anunciar aluguel social de R$ 500 por família para ajudar os moradores a sair da área atingida.

O atendimento ocorreu nesta sexta-feira (16), no Cras do Lageado. O dinheiro começará a ser pago na próxima semana e poderá ser usado para alugar outro imóvel enquanto as novas moradias não ficam prontas.

Segundo a administração municipal, receber o benefício não significa perder o direito à casa própria. A promessa é encaminhar as famílias para unidades habitacionais definitivas, depois de anos de cadastramento e busca por uma solução.

Enquanto a moradia definitiva não sai do papel, os moradores terão de se virar com o auxílio emergencial. A Prefeitura também mobilizou equipes sociais e prevê apoio para encaminhamento ao mercado de trabalho. Afinal, depois de perder bens para a água, ninguém precisa de mais promessas vazias: precisa de segurança e um teto.

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