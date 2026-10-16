Agendão cultural: fim de semana tem feiras, teatro, cinema e programação para crianças em MS

O fim de semana terá opções de lazer e cultura em Mato Grosso do Sul, com feiras de artesanato e gastronomia, apresentações musicais, espetáculos teatrais, cinema e atividades para crianças. A programação ocorre de sexta-feira (16) a domingo (18), em Campo Grande e em municípios do interior.
Sexta-feira (16)
Feira Cultural Oh Barakah – 2ª edição
A Praça da Mandioca recebe a segunda edição da Feira Cultural Oh Barakah, com gastronomia, artesanato, atividades para crianças e apresentação do Samba do Caramelo.
Horário: das 17h às 22h
Local: Praça da Mandioca, Rua Jeribá, 1.052, Campo Grande.
IX Mostra Sesc de Cinema
A programação da IX Mostra Sesc de Cinema termina nesta sexta-feira, com a exibição dos filmes A Carne e o Cerne e Les Garçons.
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200, Campo Grande.
Ingressos: retirada antecipada.
Circuito dos Sonhos – Mês das Crianças
Em Dourados, o Circuito dos Sonhos – Mês das Crianças terá programação no Shopping Avenida Center.
Horário: a partir das 18h
Local: lojas 27 e 28 do Shopping Avenida Center, Dourados.
Sábado (17)
Projeto Corixo
O Projeto Corixo promove uma programação cultural na Praça Vila Nova, em Coronel Sapucaia. As atividades incluem teatro, dança, brincadeiras, brinquedos infláveis e opções de comidas e bebidas. A ação é realizada em parceria com o Sesc MS e a Prefeitura Municipal.
Horário: a partir das 13h
Local: Praça Vila Nova, Coronel Sapucaia.
Festa das Crianças – Comunidade Santo Antônio
Em Dourados, a Comunidade Santo Antônio promove uma Festa das Crianças.
Horário: a partir das 13h30
Local: Rua Nely Todeschini, 1.540, Jardim Pantanal, Dourados.
Dia do Corre – edição de aniversário
A Praça do Rádio Clube recebe uma edição especial de aniversário do Dia do Corre, com programação ao longo da tarde e da noite.
Horário: das 16h às 22h
Local: Praça do Rádio Clube, Avenida Afonso Pena, Campo Grande.
Feira Cultural Cidade Morena
A Praça do Papa recebe a Feira Cultural Cidade Morena, com música de João Paulo, gastronomia regional, artesanato e mais de 100 expositores.
Horário: das 17h às 22h
Local: Praça do Papa, Avenida dos Crisântemos, Campo Grande.
Feira de São Bento
A Feira de São Bento reúne música, artesanato, empreendedorismo e gastronomia. A programação musical terá apresentação de Jacqueline Costa.
Horário: das 18h às 22h
Local: Rua Primeiro de Maio, 400, Jardim São Bento, Campo Grande.
“Vozes que não se calam – um show de manifesto”
Em Dourados, a Escola de Arte Jeguakai, na Retomada Yvu Verá 2, recebe a ação cultural com participação da rapper e compositora Pretisa. A programação inclui oficina de rima e poesia, desfile de moda tradicional e apresentação musical. A iniciativa também prevê arrecadação de alimentos, água e roupas para a comunidade.
Horários: oficina de rima e poesia às 13h; desfile de moda tradicional às 17h; show às 18h.
Local: Escola de Arte Jeguakai, Retomada Yvu Verá 2, Dourados.
Espetáculo “O Cavaleiro Perfumado”
A Feira Central de Campo Grande recebe o espetáculo O Cavaleiro Perfumado, do grupo Locômbia Teatro de Andanças, de Roraima. A história acompanha um cavaleiro em busca de amor e riqueza, em uma apresentação que reúne humor e elementos da cultura popular.
Horário: 19h
Local: Feira Central de Campo Grande.
Marcha para Jesus 2026
Dourados recebe a Marcha para Jesus 2026, com show de Marcelo Markes.
Horário do show: 20h
Local: Centro de Convenções Antônio Tonani, Dourados.
Festa das Crianças em Naviraí
A programação municipal dedicada às crianças será realizada na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris.
Horário: a partir das 14h
Local: Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, Naviraí.
Domingo (18)
Andança Brincante
A Cia. de Brincantes apresenta Andança Brincante na Feira do Bosque da Paz, em Campo Grande.
Horário: 10h
Local: Feira do Bosque da Paz, Campo Grande.
Feira do Bosque da Paz
A feira terá apresentações musicais de Canto na Cidade, Gabriel Noah, Rafa Granelli, Fernando Morreu e outros artistas, além de opções de lazer e convivência.
Horário: das 10h às 16h
Local: Praça do Bosque da Paz, Rua Kame Takaiassu, Campo Grande.
Teatro no Bosque
O projeto Teatro no Bosque terá apresentação do grupo Batucanção e a oficina de desenho Desenhando a História. As atividades são voltadas a crianças de 0 a 5 anos.
Horários: apresentação às 16h e oficina às 16h40
Local: Shopping Bosque dos Ipês, Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Campo Grande.
Reservas: antecipadas pelo Sympla.