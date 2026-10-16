Agendão cultural: fim de semana tem feiras, teatro, cinema e programação para crianças em MS

O fim de semana terá opções de lazer e cultura em Mato Grosso do Sul, com feiras de artesanato e gastronomia, apresentações musicais, espetáculos teatrais, cinema e atividades para crianças. A programação ocorre de sexta-feira (16) a domingo (18), em Campo Grande e em municípios do interior.

Sexta-feira (16)

Feira Cultural Oh Barakah – 2ª edição

A Praça da Mandioca recebe a segunda edição da Feira Cultural Oh Barakah, com gastronomia, artesanato, atividades para crianças e apresentação do Samba do Caramelo.

Horário: das 17h às 22h

Local: Praça da Mandioca, Rua Jeribá, 1.052, Campo Grande.

IX Mostra Sesc de Cinema

A programação da IX Mostra Sesc de Cinema termina nesta sexta-feira, com a exibição dos filmes A Carne e o Cerne e Les Garçons.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200, Campo Grande.

Ingressos: retirada antecipada.

Circuito dos Sonhos – Mês das Crianças

Em Dourados, o Circuito dos Sonhos – Mês das Crianças terá programação no Shopping Avenida Center.

Horário: a partir das 18h

Local: lojas 27 e 28 do Shopping Avenida Center, Dourados.

Sábado (17)

Projeto Corixo

O Projeto Corixo promove uma programação cultural na Praça Vila Nova, em Coronel Sapucaia. As atividades incluem teatro, dança, brincadeiras, brinquedos infláveis e opções de comidas e bebidas. A ação é realizada em parceria com o Sesc MS e a Prefeitura Municipal.

Horário: a partir das 13h

Local: Praça Vila Nova, Coronel Sapucaia.

Festa das Crianças – Comunidade Santo Antônio

Em Dourados, a Comunidade Santo Antônio promove uma Festa das Crianças.

Horário: a partir das 13h30

Local: Rua Nely Todeschini, 1.540, Jardim Pantanal, Dourados.

Dia do Corre – edição de aniversário

A Praça do Rádio Clube recebe uma edição especial de aniversário do Dia do Corre, com programação ao longo da tarde e da noite.

Horário: das 16h às 22h

Local: Praça do Rádio Clube, Avenida Afonso Pena, Campo Grande.

Feira Cultural Cidade Morena

A Praça do Papa recebe a Feira Cultural Cidade Morena, com música de João Paulo, gastronomia regional, artesanato e mais de 100 expositores.

Horário: das 17h às 22h

Local: Praça do Papa, Avenida dos Crisântemos, Campo Grande.

Feira de São Bento

A Feira de São Bento reúne música, artesanato, empreendedorismo e gastronomia. A programação musical terá apresentação de Jacqueline Costa.

Horário: das 18h às 22h

Local: Rua Primeiro de Maio, 400, Jardim São Bento, Campo Grande.

“Vozes que não se calam – um show de manifesto”

Em Dourados, a Escola de Arte Jeguakai, na Retomada Yvu Verá 2, recebe a ação cultural com participação da rapper e compositora Pretisa. A programação inclui oficina de rima e poesia, desfile de moda tradicional e apresentação musical. A iniciativa também prevê arrecadação de alimentos, água e roupas para a comunidade.

Horários: oficina de rima e poesia às 13h; desfile de moda tradicional às 17h; show às 18h.

Local: Escola de Arte Jeguakai, Retomada Yvu Verá 2, Dourados.

Espetáculo “O Cavaleiro Perfumado”

A Feira Central de Campo Grande recebe o espetáculo O Cavaleiro Perfumado, do grupo Locômbia Teatro de Andanças, de Roraima. A história acompanha um cavaleiro em busca de amor e riqueza, em uma apresentação que reúne humor e elementos da cultura popular.

Horário: 19h

Local: Feira Central de Campo Grande.

Marcha para Jesus 2026

Dourados recebe a Marcha para Jesus 2026, com show de Marcelo Markes.

Horário do show: 20h

Local: Centro de Convenções Antônio Tonani, Dourados.

Festa das Crianças em Naviraí

A programação municipal dedicada às crianças será realizada na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris.

Horário: a partir das 14h

Local: Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, Naviraí.

Domingo (18)

Andança Brincante

A Cia. de Brincantes apresenta Andança Brincante na Feira do Bosque da Paz, em Campo Grande.

Horário: 10h

Local: Feira do Bosque da Paz, Campo Grande.

Feira do Bosque da Paz

A feira terá apresentações musicais de Canto na Cidade, Gabriel Noah, Rafa Granelli, Fernando Morreu e outros artistas, além de opções de lazer e convivência.

Horário: das 10h às 16h

Local: Praça do Bosque da Paz, Rua Kame Takaiassu, Campo Grande.

Teatro no Bosque

O projeto Teatro no Bosque terá apresentação do grupo Batucanção e a oficina de desenho Desenhando a História. As atividades são voltadas a crianças de 0 a 5 anos.

Horários: apresentação às 16h e oficina às 16h40

Local: Shopping Bosque dos Ipês, Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Campo Grande.

Reservas: antecipadas pelo Sympla.