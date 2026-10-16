Tifanny vai à Justiça para disputar Superliga após veto da CBV

Após negativa na Justiça Desportiva, defesa recorre ao STJD e à Justiça comum

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Redes Sociais

CBV barra Tifanny, e jogadora busca na Justiça direito de jogar

A disputa saiu das quadras e foi parar nos tribunais. Tifanny Abreu e o Osasco acionaram a Justiça para tentar garantir a participação da atleta na Supercopa e na Superliga feminina. A CBV aceitou as inscrições das demais jogadoras do clube, mas deixou pendente o registro de Tifanny. A entidade adotou novas regras de elegibilidade para competições femininas, incluindo exigência de teste genético relacionado ao gene SRY.

A primeira tentativa de obter uma liminar na Justiça Desportiva foi negada nesta sexta-feira (16). A defesa recorreu ao Tribunal Pleno do STJD e também procurou a Justiça comum para tentar reverter a decisão. Aos 41 anos, Tifanny defende o Osasco desde 2017 e participou da recente conquista do Campeonato Paulista.

A jogadora afirma que continuará lutando para encerrar a carreira dentro das quadras, enquanto o impasse jurídico ameaça sua participação na temporada.

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