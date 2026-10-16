MPMS cobra solução para esgoto nas ruas de Bataguassu em 24 horas

Decisão exige retirada dos resíduos, desinfecção das áreas afetadas e sinalização imediata dos pontos críticos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Decom

Esgoto nas ruas de Bataguassu: a Justiça perdeu a paciência

O esgoto transbordou, as ruas foram atingidas e agora a Justiça entrou na história. Em Bataguassu, empresas responsáveis pelo saneamento terão de agir rapidamente para conter vazamentos que vêm se repetindo no município. A decisão atende parcialmente a um pedido do MPMS.

As empresas devem sinalizar os locais imediatamente e concluir a retirada do esgoto, a limpeza e a desinfecção em até 24 horas. Se descumprirem a ordem, poderão pagar R$ 10 mil por ocorrência, até o limite de R$ 300 mil. Os problemas foram registrados no Bairro Novo Horizonte, no cruzamento das ruas Ponta Porã e Acre e, mais recentemente, no Jardim São Francisco.

O novo episódio, ocorrido em 13 de outubro, reforçou a necessidade de medidas urgentes. A Justiça também determinou uma inspeção técnica em até 15 dias, com apresentação das causas dos vazamentos e de um plano para resolver o problema. As empresas deverão ainda apresentar análises das áreas afetadas e relatórios mensais.

Porque esgoto na rua não é detalhe: é questão de saúde pública e responsabilidade.

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