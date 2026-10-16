Novo leilão do Detran-MS oferece 108 veículos, sendo 95 motos e 13 automóveis

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu um novo leilão nesta sexta-feira (16) oferecendo 108 lotes de veículos que podem circular, sendo 95 motocicletas e 13 automóveis. A diferença nos custos representa uma oportunidade de economia para quem busca um meio de transporte

Um Toyota Etios Platinum fabricado entre 2015 e 2016 recebe lances a partir de R$ 11.975 reais, enquanto a avaliação média da tabela Fipe para este modelo situa-se entre 44 mil e 47 mil reais. Em outro exemplo de redução de custos para o consumidor, uma Honda CG 160 Fan do ano 2024 registra lance inicial de R$ 4.413 reais, contra um valor de tabela que supera os 17 mil reais.

Além dos modelos aptos ao tráfego direto, o certame inclui lotes voltados ao segmento empresarial. Empresas cadastradas no setor de peças têm acesso a 43 lotes de sucatas aproveitáveis, divididos em 37 motocicletas e 36 automóveis direcionados à revenda de componentes. Indústrias do ramo de reciclagem, fundição ou siderurgia credenciadas podem disputar um lote de sucata inservível com peso estimado em 30.690 quilos de material ferroso.

Os certames vão até dia 03 de novembro pelo portal www.casadeleiloes.com.br, onde é possível conferir o edital completo, especificações dos lotes e fotos.

Entretanto, o Detran recomenda que os interessados conheçam os veículos pessoalmente durante as visitas aos pátios. Essas visitas presenciais serão nos dias 28, 29 e 30/10/2026, no pátio da AUTOTRAN em Campo Grande, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº. 644, Rita Vieira. Horário: das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.

Todos os editais de leilões do Detran estão dispostos no portal do órgão: https://www.detran.ms.gov.br/informativo/editais-leiloes-e-licitacoes/