Chuva derruba a rotina e põe equipes da Prefeitura nas ruas

São mais de 50 chamados após temporal; Defesa Civil tenta dar conta

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Órgão alerta para alagamentos e árvores durante temporais e reforça o telefone 199

O temporal de quinta-feira (15) deixou serviço para a Prefeitura de Campo Grande. A Defesa Civil recebeu mais de 50 chamados e já havia atendido pelo menos 26 até o momento do balanço. A chuva passou, mas o trabalho ficou. Equipes municipais foram espalhadas pela cidade para desobstruir vias, recuperar áreas afetadas e atender moradores.

Infraestrutura, Habitação, Assistência Social e Saúde também entraram na operação para tentar colocar a rotina de volta nos trilhos. A Defesa Civil alerta que enfrentar ruas alagadas ou estacionar sob árvores durante tempestades pode transformar um transtorno em problema sério.

O fenômeno El Niño está no radar climático, mas temporais dependem de diferentes condições atmosféricas. A orientação é acompanhar os alertas oficiais e evitar sair de casa durante condições severas. Em caso de emergência, o telefone é 199. Quando o céu fecha, a prudência precisa chegar antes da enxurrada.

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