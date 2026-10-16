SES lança painel para monitorar situação alimentar e nutricional nos municípios de MS

Ferramenta permitirá acompanhar a cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e subsidiar o planejamento de políticas públicas de promoção da alimentação saudável

Mato Grosso do Sul apresenta percentual de risco de insegurança alimentar inferior às médias nacional e regional, segundo dados da TRIA (Triagem para Risco de Insegurança Alimentar). Para contribuir com o monitoramento desses indicadores e orientar políticas públicas, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) lança, nesta sexta-feira (16), Dia Mundial da Alimentação, o Painel Alimentação e Nutrição: SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional).

Dos 667.045 domicílios sul-mato-grossenses que passaram pela triagem, 13.817 (2,1%) foram identificados em risco de insegurança alimentar. No Brasil, o percentual foi de 6,6%, enquanto na Região Centro-Oeste chegou a 3%. Os dados apontam um cenário favorável para o Estado, mas também evidenciam a necessidade de acompanhar as famílias em situação de vulnerabilidade.

Indicadores orientam ações de saúde

O painel permitirá aos gestores acompanhar a cobertura do SISVAN nos municípios e analisar informações sobre consumo alimentar e estado nutricional da população em todas as fases da vida. A ferramenta busca qualificar o planejamento de ações de promoção da alimentação adequada e saudável, prevenção de agravos e organização dos serviços de saúde.

Para a Superintendente da SAPS (Superintendência de Atenção Primária à Saúde), Karine Cavalcante, a ferramenta contribui para transformar informações em ações de cuidado e prevenção.

“Monitorar os índices de excesso de peso e obesidade exige transformar dados em ações práticas. O painel permitirá acompanhar o perfil nutricional da população dos 79 municípios, contribuindo para o planejamento e para um cuidado preventivo, ágil e eficiente”, destaca Karine.

Estado registra melhora nos indicadores

Dados do módulo de Segurança Alimentar da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2025, também mostram avanços. Entre 2023 e 2024, a proporção de domicílios com algum grau de insegurança alimentar caiu de 27,6% para 24,2% no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o índice foi de 18,5% em 2024.

A VAN (Vigilância Alimentar e Nutricional), realizada por meio do SISVAN, monitora as condições alimentares e nutricionais da população e fornece informações para o planejamento e a avaliação de políticas públicas.

Para o gerente de Alimentação e Nutrição da SES, Anderson Holsbach, o painel facilitará a identificação de prioridades em cada município.

“Com a ferramenta, os gestores poderão acompanhar a cobertura do SISVAN e monitorar a situação alimentar e nutricional da população nos territórios, associando os dados de estado nutricional com os de consumo alimentar, para todos as fases do curso de vida. Com base nisso, poderão aprimorar processos de trabalho e planejar ações mais eficazes para a promoção da alimentação adequada e saudável para a população sul-mato-grossense. Além de estimular laços intersetoriais para a garantia do direito humano a alimentação adequada.”

Tecnologia a serviço da gestão

O painel foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da SES, em parceria com a área de Alimentação e Nutrição, para reunir indicadores que apoiem as gestões estadual e municipais. A ferramenta utiliza dados de acompanhamentos realizados ao longo do tempo e informações populacionais do último Censo do IBGE, permitindo observar o perfil nutricional e as características do consumo alimentar em cada município.

Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola, a plataforma também permitirá acompanhar a evolução dos indicadores e orientar intervenções quando necessário.

“É uma ferramenta analítica que oferece aos gestores uma visão da situação nutricional da população e das prioridades de cada território. Com essas informações, será possível acompanhar a evolução dos indicadores e intervir oportunamente”, explica Marcos.

O lançamento marca o Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, que neste ano tem como tema “Inove hoje, Nutra amanhã” e chama a atenção para a importância de ampliar o acesso a alimentos seguros, nutritivos e acessíveis. O painel foi desenvolvido de forma intersetorial na SES e discutido por um grupo de trabalho para seu aprimoramento.

O Painel Alimentação e Nutrição: SISVAN está disponível para consulta pública em https://painelnutricao.saude.ms.gov.br/, onde é possível consultar informações sobre a cobertura da do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional nos municípios sul-mato-grossenses.