Rose Modesto cobra vereadores por CPI e alerta que buracos de Campo Grande estão custando vidas

A deputada federal eleita Rose Modesto (União Brasil) cobrou, nesta sexta-feira (16), que os vereadores de Campo Grande assinem o pedido de abertura da CPI dos Buracos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Rose fez um apelo direto aos parlamentares, especialmente aos integrantes de seu partido, para que formalizem a assinatura do requerimento que pretende investigar os serviços de manutenção das ruas da Capital.

A manifestação ocorreu um dia depois de a Câmara Municipal suspender a sessão ordinária para uma reunião a portas fechadas sobre a possível instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O pedido avançou na quinta-feira (15), com a adesão de novos vereadores, em meio a informações divergentes sobre o número de assinaturas já formalizadas.

São necessárias dez assinaturas para que o requerimento avance à análise da Procuradoria da Câmara Municipal. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram a convocação do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André de Moura Brandão, para prestar esclarecimentos sobre a operação tapa-buracos no próximo dia 20 de outubro.

A dimensão do problema também aparece nas demandas apresentadas ao Legislativo. Somente no primeiro semestre de 2026, os vereadores registraram mais de 9 mil indicações relacionadas à necessidade de reparos nas ruas e avenidas de Campo Grande.

Para Rose, a situação ultrapassou os limites de um problema de infraestrutura e se transformou em uma ameaça à segurança e à vida da população. A deputada eleita criticou a gestão da prefeita Adriane Lopes e defendeu que os vereadores cumpram seu papel de fiscalização.

“Hoje o meu apelo é aos vereadores de Campo Grande, de forma especial aos vereadores do União Brasil. Assinem a CPI dos buracos. Tem pessoas perdendo a vida, tem mãe, tem pai, tem quem enterrou filho aqui nessa cidade por conta desses buracos. É criminoso o que a prefeita e a gestão dela estão fazendo. Está tirando vida de pessoas. A saúde teve um impacto muito maior. Os hospitais estão mais cheios, os leitos de UTI, por conta de acidentes relacionados a essa falta de manutenção nas ruas de Campo Grande”, disse.

“É um absurdo o que está acontecendo aqui, não dá para ninguém mais ficar calado diante disso tudo. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, mas agora eu gostaria de falar especialmente com os vereadores da nossa cidade. Assinem essa CPI. O cidadão de Campo Grande, a cidadã de Campo Grande tem o direito de saber onde é que está indo o dinheiro que era para fazer a manutenção dessas ruas. Então, por favor, gente, assinem a CPI dos buracos de Campo Grande”, completou Rose.

Nas redes sociais, Rose reforçou a preocupação com os riscos enfrentados diariamente por motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. “Buraco nas ruas não é apenas um problema de infraestrutura. É uma questão de segurança e de vidas”, escreveu.

A deputada eleita também defendeu transparência na utilização dos recursos públicos e uma apuração sobre as condições da malha asfáltica. “Campo Grande precisa de respostas. Faço um apelo aos vereadores para que assinem o pedido de abertura da CPI dos Buracos e permitam uma investigação séria, transparente e responsável. A população merece saber o que está acontecendo, como os recursos estão sendo utilizados e quais providências serão tomadas. Fiscalizar é dever do Legislativo. Proteger vidas deve ser prioridade”

Os contratos de manutenção asfáltica do município também já foram alvo de investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da Operação Buraco Sem Fim, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Investimentos em infraestrutura e saúde



A defesa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos também marcou a atuação de Rose Modesto durante seu mandato na Câmara dos Deputados, entre 2019 e 2023.

Nesse período, Rose participou da destinação de aproximadamente R$ 390 milhões em emendas parlamentares e recursos de bancada para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Desse montante, mais de R$ 40 milhões foram direcionados a Campo Grande, contemplando áreas como saúde, infraestrutura e assistência social.

Entre os investimentos em infraestrutura urbana, destaca-se a destinação de recursos para obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Complexo Aero Rancho. Essas intervenções são voltadas à melhoria das condições das vias, do escoamento da água da chuva e da mobilidade dos moradores.