Fundect leva 100 projetos e 469 estudantes bolsistas para Feira de Tecnologias e Ciências de MS

Estudantes de 26 municípios apresentam pesquisas do PICTEC até 21 de outubro

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) participa de 18 a 21 de outubro, da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC-MS) 2026, realizada na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Nesta edição, participam 469 bolsistas do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PICTEC), iniciativa do governo do Estado gerida pela Fundação. Os estudantes representam escolas de 26 municípios com 100 projetos científicos.

No total, estarão presentes 142 bolsistas de Campo Grande e 327 do interior do Estado. A participação é uma oportunidade de apresentar os resultados de pesquisas científicas desenvolvidas na Educação Básica, ampliar relacionamentos e conhecer os trabalhos realizados em outras escolas. De acordo com a programação do evento, os trabalhos serão expostos nos períodos da manhã e da tarde. Os participantes concorrem à Premiação da feira e também à premiação Especial FETEC-MS/Fundect.

Toda a participação dos estudantes é patrocinada pela Fundect, que também apoia financeiramente a realização da feira. Para os bolsistas do interior, o investimento contempla transporte, hospedagem e alimentação. Para os de Campo Grande, a alimentação também é garantida. No caso dos estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o transporte é realizado pela própria instituição, enquanto a alimentação é subsidiada pela Fundect.

Ciência na Educação Básica

O PICTEC é uma iniciativa da Fundect para incentivar a iniciação científica e tecnológica, promovendo a pesquisa científica, entre estudantes do Ensino Médio e do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio de escolas públicas estaduais, do IFMS e do Colégio Militar.

Na quinta edição do PICTEC, lançada em 2025, foram investidos R$ 7,5 milhões em bolsas para 1.000 estudantes e 250 professores orientadores, envolvidos no desenvolvimento de 250 projetos. Os estudantes recebem bolsas de R$ 400 mensais e os professores, R$ 800, durante 12 meses.

Em cinco edições, o programa acumula R$ 24,7 milhões em investimentos, 850 projetos apoiados e mais de 4 mil bolsas concedidas.

Realizada desde 2011, a FETEC-MS faz parte do Integra UFMS, evento que reúne atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. A feira recebe estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo a divulgação científica e o intercâmbio de conhecimentos.

Serviço:

Evento: FETEC-MS 2026 – Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul

Data: 18 a 21 de outubro de 2026

Local: Ginásio Moreninho, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande

Entrada: Gratuita