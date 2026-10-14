Noite de homenagens e emoção marca o início das celebrações dos 10 anos do Hospital Cassems de Campo Grande

Uma noite marcada por homenagens, resgate de memórias e muita emoção deu o tom oficial para o início das celebrações dos 10 anos de funcionamento do Hospital Cassems de Campo Grande

Consolidando sua trajetória como referência em atendimento médico-hospitalar de alta complexidade em Mato Grosso do Sul, a instituição escolheu celebrar uma década de dedicação à saúde promovendo ações como a Tenda da Humanização, um espaço para fortalecer o acolhimento afetuoso, a empatia e a conexão humana.

Uma das ações de destaque da última quinta-feira (08), festiva foi a entrega de Embornal, que conectou duas frentes de humanização da Cassems. Uma voltada ao público infantil, que utiliza os desenhos feitos pelas crianças para trazer leveza e significado ao ambiente, e a “Curadoria da Memória”, focada em resgatar e valorizar as vivências e histórias das beneficiárias que participam do programa de prevenção ‘Eu me amo, eu me cuido 60+’.

A força dessas ações de acolhimento é sentida diretamente por quem vivenciou momentos delicados dentro do hospital. É o caso da beneficiária Natália Verão que viveu a experiência do cuidado humano de forma profunda durante a internação de sua filha, Ana Lis.

“Sentimos uma gratidão e uma admiração muito grandes por esse projeto e por toda a equipe multidisciplinar do hospital. A empatia que eles têm quando estamos em uma situação de tanta aflição faz totalmente a diferença. Ficamos 15 dias internadas, sendo 10 dias em isolamento, devido a uma complicação de influenza em que a Ana Lis precisou tomar antibióticos muito fortes. Ficamos ali entre a UTI e o quarto, mas, graças a Deus, ela não precisou ir para a UTI. Nesses dias difíceis, o projeto de humanização fez toda a diferença na vida dela e na minha”, relembra Natália.

Histórias que se confundem com a do hospital

Para quem vive a rotina da instituição desde a sua fundação, o evento homenageou também colaboradores que fazem parte da equipe desde o dia um de funcionamento da unidade Hospitalar.

Uma das ‘pioneiras’ é a colaboradora Renata Queiroz que atua como assistente social na unidade Hospitalar. Ao relembrar sua trajetória, ela reforça o aprendizado contínuo e desenvolvimento pessoal e profissional.

“Fico muito feliz de poder ter contribuído e somado, assistindo a esse crescimento e compartilhando tudo o que passamos, inclusive momentos muito difíceis, como a pandemia. Ver o resultado e a evolução nesses 10 anos do hospital me enche de gratidão; sinto que cresci junto com o hospital”, destaca.

Excelência e legado na saúde

Durante o evento, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destacou a evolução do hospital ao longo de uma década e seu papel divisor de águas na saúde sul-mato-grossense, relembrando inovações pioneiras trazidas pela instituição — desde o uso da Ventilação Não Invasiva (VNI) e da hemodiálise contínua na pandemia de COVID-19 até a implementação da ECMO, cirurgia robótica, transplante de medula óssea e cirurgia cardiovascular infantil.

“A expressão maior do significado deste hospital está no relato de tantas famílias, que retratam fielmente o que ele representa para nós: segurança, ciência, tecnologia, respeito e equipes qualificadíssimas. Quando digo que este é o melhor hospital de Mato Grosso do Sul, não é retórica, pois fazemos com que ele seja o melhor todos os dias. Fomos pioneiros em recursos que salvaram incontáveis vidas e elevamos o patamar de exigência no Estado, impulsionando todo o desenvolvimento da medicina regional. Hoje, transformamos Campo Grande em um grande polo de saúde, de modo que a nossa população não precise mais buscar grandes centros como São Paulo ou Paraná para procedimentos de alta complexidade. Além disso, avançamos na formação de médicos especialistas qualificados e na participação em estudos mundiais que produzem ciência e transformam a saúde no Brasil e no mundo”, enfatizou Ricardo Ayache.

Sobre o Hospital Cassems de Campo Grande – inaugurado em outubro de 2016 para atender os beneficiários do plano de saúde dos servidores públicos estaduais e a comunidade em geral, o Hospital Cassems de Campo Grande é referência em atendimento humanizado, segurança do paciente e alta complexidade hospitalar no estado de Mato Grosso do Sul.