El Niño atinge Campo Grande com chuva de granizo e provoca estragos; Prefeitura mantém equipes nas ruas

A Prefeitura de Campo Grande mantém equipes de serviço e frentes de apoio mobilizadas desde o início dos temporais que atingiram a Capital nesta quinta-feira (15). Secretarias e órgãos operacionais atuam de forma integrada nas regiões afetadas para remover árvores e galhos, desobstruir vias, limpar bocas de lobo, restabelecer semáforos afetados e atender ocorrências que oferecem riscos à população.

Conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o acumulado médio de chuva em Campo Grande chegou a aproximadamente 82 milímetros nas últimas 24 horas. O temporal também foi acompanhado de queda de granizo e rajadas de vento, provocando transtornos em diferentes pontos da cidade e exigindo ações para recuperar a circulação nas ruas e reduzir os impactos sobre os moradores.

As equipes municipais permanecem em campo para identificar e atender as ocorrências, com atenção às situações que comprometem a segurança, a mobilidade e o funcionamento dos serviços públicos. Os trabalhos incluem a retirada de árvores caídas, a limpeza de áreas atingidas, a desobstrução da drenagem urbana e a manutenção da sinalização semafórica.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil acompanha as condições meteorológicas e as ocorrências registradas, além de articular o atendimento com os demais órgãos municipais. Em situações de risco, o órgão pode orientar moradores, avaliar danos e coordenar ações de resposta, conforme a necessidade identificada.

Nos casos de residências atingidas por temporais, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) pode atuar na disponibilização de lonas para a proteção provisória de imóveis danificados, conforme avaliação e disponibilidade do atendimento. A rede municipal de assistência social também acompanha famílias em situação de vulnerabilidade, com avaliação das necessidades e encaminhamento para os serviços disponíveis. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) monitoram as ocorrências em seus territórios e podem viabilizar benefícios emergenciais, como cestas básicas e cobertores, para famílias que atendam aos critérios de assistência.

Entenda o El Niño

O El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e pode modificar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta, inclusive no Brasil.

Os efeitos variam conforme a intensidade do fenômeno e as condições meteorológicas de cada região. Por isso, embora o El Niño possa influenciar o comportamento do clima, a associação direta entre o fenômeno e um temporal específico depende de avaliação técnica das condições atmosféricas envolvidas.

Previsão para as próximas horas

A previsão do tempo para Campo Grande indica possibilidade de novas pancadas de chuva durante a noite desta quinta-feira (15). Para sexta-feira (16), há previsão de instabilidades, com possibilidade de trovoadas principalmente pela manhã e no início da tarde. A tendência é de diminuição das condições para chuva ao longo da tarde e da noite, mas as condições meteorológicas podem mudar.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de tempestade para a Capital, com possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo. A população deve acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e manter os cuidados durante os períodos de instabilidade.

Orientações e canais de atendimento

Durante temporais, a Prefeitura orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é importante evitar atravessar ruas alagadas a pé ou de veículo, manter distância de fios caídos e não se aproximar de estruturas danificadas ou locais com risco de desabamento.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar os seguintes canais:

156 – Prefeitura de Campo Grande: solicitações de serviços municipais e comunicação de problemas em vias e espaços públicos.

solicitações de serviços municipais e comunicação de problemas em vias e espaços públicos. 193 – Corpo de Bombeiros: atendimento a emergências que envolvam risco à vida e à segurança.

atendimento a emergências que envolvam risco à vida e à segurança. 199 – Defesa Civil: comunicação de ocorrências, situações de risco e danos provocados pelas chuvas.

A Prefeitura mantém as equipes mobilizadas para atender às demandas e executar os serviços necessários nas regiões atingidas.