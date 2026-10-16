Asfalto vira armadilha e engole carro na Vila Margarida

Remendo não segura asfalto e carro vai parar no buraco

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Midiamax

Volkswagen Virtus estava estacionado quando o asfalto cedeu; ninguém ficou ferido

Uma cratera abriu no cruzamento das ruas Oduvaldo Viana Filho e Rio Negro, na Vila Margarida, em Campo Grande, e engoliu um Volkswagen Virtus na noite de quinta-feira (15). O carro estava estacionado quando o asfalto cedeu. O proprietário havia parado para ir a um comércio próximo.

Quando percebeu o problema, o veículo já estava afundando. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e ninguém ficou ferido. A dona de uma casa de carnes contou que uma roda do carro do marido já havia afundado no mesmo trecho. Segundo ela, o problema ocorreu após uma obra de instalação de tubulação de gás.

A comerciante afirmou que um buraco relacionado à obra foi tapado justamente nesta quinta-feira, em meio à chuva. Agora, o proprietário busca orientação da Defesa Civil para tentar recuperar o prejuízo.

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